Красноярский край не попал в топ-10 регионов с высокими зарплатами

Специалисты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов России по уровню зарплат. Красноярский край в нем занял 12-е место.

По их данным , в регионе 40,1 % жителей имеют зарплату выше среднего по стране, а зарплату выше двух средних по России — 14,5%.

Зарплату выше среднего получают 75 % работников в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот регион занимает первое место рейтинга. На второй и третьей строчках находятся Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4% и 60,8%).

Хуже всего дела с зарплатой обстоят в Кабардино-Балкарской Республике (там 10,1 % высокооплачиваемых сотрудников), Чечне (10,1 %) и Ингушетии (8,8 %).

В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в РФ или больше средней зарплату с учетом различий в региональных ценах», — говорится в исследовании.

Отметим, с июня 2022 по май 2023 средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей.

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