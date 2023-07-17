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Красноярску подтвердили кредитный рейтинг на высоком уровне

Красноярску подтвердили кредитный рейтинг на высоком уровне
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

Рейтинговую оценку дало агентство «Эксперт РА». Оно подтвердило рейтинг кредитоспособности Красноярска и муниципальных облигаций на уровне ruА.

#НОВОСТИ
Такой уровень рейтинговой оценки отражает умеренно высокую кредитоспособность и финансовую надежность города, высокую степень ликвидности и устойчивости бюджета. Прогноз по рейтингу позитивный. Это связано с ожиданиями рейтингового агентства улучшения ряда экономических и финансовых показателей города на горизонте одного года и дальнейшего повышению уровня кредитного рейтинга.
 
Эксперты отметили, что в Красноярске сохраняется высокий объем отгруженных товаров и выполненных работ, уровень безработицы остается на уровне 2021. Численность населения составила 1,2 млн человек и за последний год выросла на 0,3%. Объем инвестиций в основной капитал достиг отметки 122,7 млрд рублей. Это на 17,1 % выше уровня 2021 года в действующих ценах.
 
По сравнению с 2021 годом доходы Красноярска выросли на 15,4 %. Они составили 52,1 млрд рублей. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 12,7 %. Это на 2,3% больше плана. Расходы города по итогам 2022 составили 51,3 млрд рублей (рост 22,3 %). Также эксперты положительно оценили рост капитальных расходов в 1,7 раза и их высокую долю в общем объеме расходов (19 %). По итогам 2022 года профицит составил 0,8 млрд рублей.
 
На начало 2023 долг города составил 6,6 млрд рублей. Если сравнивать с 2021, то он сократился на 17,1%. Доля долга в налоговых и неналоговых доходах составляет всего 24,2 %. 
 
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Автор: Петр Савельев
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