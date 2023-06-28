2% красноярцев живут на доходы от предпринимательства

Больше чем для 80% населения края основные источники средств — зарплата и соцвыплаты.

Красноярскстат выяснил, какие источники обеспечивают жителей Красноярского края средствами для жизни. Аналитика строилась на данных Всероссийской переписи населения-2020.

На тот момент 87,3% красноярцев довольствовались одним источником: в сравнении с 2010 это выше на 17,3%.

Одновременно с этим снизилась доля тех, кому необходимы два финансовых источника: с 27,5% до 10,5%.

На 2020 заработная плата была главным источником дохода для 45,4% населения. При этом 38,1% жителей получали социальные выплаты от организаций и государства. 25,8% находились на обеспечении либо иждивении.

Доходы от предпринимательской деятельности обеспечивали только 2,2% населения. За счет стипендии и производства товаров для собственного использования существовали 1,8%, и 1,7% соответственно.

Отметим, что самой высокооплачиваемой отраслью в Красноярском крае считается научная и профессиональная деятельность: в этих сферах ежемесячный доход может достигать 103 тыс. рублей.

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