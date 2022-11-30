Инвестиции в монеты — сохранить и приумножить

2022 изменил представления об инструментах сохранения и приумножения капитала. Единственная стратегия, которая не только не ушла в прошлое, но и укрепила свои позиции, — вложения в драгметаллы.

Инвесторы все чаще обращают свой интерес в сторону монет из золота, платины и серебра. Широкий перечень драгоценных монет предлагает компания «Золотая плата», филиал которой открылся в Красноярске.

Доходность — до 300%, ликвидность — максимальная

Компания «Золотая плата» родом из Екатеринбурга. Идея проекта пришла бизнесмену Михаилу Попову, после того как он на собственном опыте убедился, что по ключевому для любого инвестора параметру — доходности — драгоценные монеты дают фору многим другим инструментам.

— В 2011 мне подарили пять золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец», которые тогда стоили 8 тыс. рублей. Осознание их инвестиционной привлекательности и ценности пришло ко мне не сразу. Я вернулся к ним примерно через пять лет, когда столкнулся с котировкой и увидел, что монеты выросли в цене на 300%. С тех пор я стал заниматься монетами как инвестициями и открыл отдельное бизнес-направление, — рассказывает Михаил Попов.

О растущем интересе инвесторов к драгоценным монетам как способу сохранения и приумножения капитала говорит динамика развития «Золотой платы». Всего за год работы компания запустила филиалы в крупнейших городах России. Седьмое по счету подразделение «Золотой платы» открылось в Красноярске — филиал возглавил Олег Максимов. На его счету более 30 лет работы в банковской сфере, в том числе в качестве директора Сибирского филиала банка «Международный финансовый клуб».

— Валюта, акции и облигации, вложения в разного рода страховые продукты — то, что еще вчера давало гарантированный доход и ощущение стабильности, сегодня не приносит ничего. Драгоценные металлы, в первую очередь золото, — исключение из правил, надежный и понятный актив, который стабилен «вдолгую». По прогнозам аналитиков, стоимость золота, как и раньше, будет только расти. Плюс максимальная в сравнении с другими активами ликвидность. Драгоценные монеты в любой момент можно с легкостью продать банку или специализированной компании. Или же стратегия, которая сегодня встречается все чаще, — передать будущим поколениям, детям и внукам, — говорит Олег Максимов.

Инвестиции в будущее

Представленный в «Золотой плате» ассортимент драгоценных монет необычайно широк — от монет «на удачу» и монет необычной формы или дизайна до инвестиционных: советского «Сеятеля» и основной инвестиционной монеты в современной России — «Георгия Победоносца». Кроме того, в отличие от банков в компании «Золотая плата» можно приобрести зарубежные инвестиционные монеты, которые не менее привлекательны для инвесторов. Однако «Золотая плата» — это гораздо больше, чем просто монетный магазин, продающий и выкупающий монеты из золота и серебра. Здесь также можно получить экспертную консультацию по любому вопросу, связанному с самими монетами или инвестированием в них.

— Чтобы стать монетным инвестором, не нужно быть мультимиллионером или обладать специальными знаниями. Достаточно вкладывать небольшую сумму, приобретая одну-две монеты на регулярной основе. Стоимость серебряных монет начинается от 2…3 тыс. рублей. Золотые дороже, но богатый ассортимент позволяет выбрать оптимальный по цене вариант. Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок. В перспективе инвестиционные монеты могут превратиться в серьезные накопления для воплощения долгосрочных планов, например покупки недвижимости или оплаты учебы. Кроме этого, все популярнее становятся подарки в виде золотой или серебряной монеты на день рождения, юбилей или памятную дату, — говорит Олег Максимов.

Эксперты «Золотой платы» также помогают клиентам грамотно сформировать персональный инвестиционный портфель. А регистрация компании в Федеральной пробирной палате гарантирует надежность и юридическую чистоту всех проводимых сделок.

«Золотая плата» в Красноярске

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