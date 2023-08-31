Объемы автокредитования в Красноярском крае выросли на 60%

По динамике регион оказался четвертым в СФО.

За семь месяцев 2023 в Красноярском крае было выдано автокредитов на 10,2 млрд рублей, что на 60,7% больше, чем за тот же срок в прошлом году, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По объему выдачи край оказался на втором месте по Сибири. Лидирует же Кемеровская область с 10,4 млрд рублей. На третьем идет Новосибирская область — 9,7 млрд рублей.

По степени же прироста год к году первое место в СФО за Омской областью — 82,6%. На втором идет Кузбасс (74,5%), а на третьем — Новосибирская область (61,4%). Красноярский же край по этому показателю стал четвертым в отчетном периоде.

В целом по России прирост объемов автокредитования год к году составил 71,5%. Всего же было выдано 628,9 млрд рублей.

Увеличение объемов выданных автокредитов в 2023 по сравнению с прошлым годом связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022. Кроме того, рост обусловлен возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Также он отметил рост среднего размера автокредита в последние месяцы, в результате которого такие займы стали рекордными за всю историю.

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