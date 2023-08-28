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Рост цен на бензин разогнал непродовольственную инфляцию в Красноярском крае

Рост цен на бензин разогнал непродовольственную инфляцию в Красноярском крае
Иллюстрация: freepik.com

В целом рост цен в регионе оказался выше как общероссийских, так и сибирских показателей.

#НОВОСТИ

В июле 2023 годовая инфляция на непродовольственные товары в Красноярском крае ускорилась до 2,7% после 0,93% в июне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

По данным ЦБ, одну из основных ролей в инфляционном приросте сыграло повышение цен на моторное топливо. Причем, как в розничном звене, так и в оптовом. Также быстрее стали расти цены на импортные автомобили. Причина: ослабление рубля.

Отечественные же автопроизводители продолжали переносить в цены издержки, накопившиеся по причине перестройки производственных цепочек. Это, наряду с возросшим потребительским спросом, способствовало ускорению годового роста цен на новые отечественные машины», — рассказал руководитель красноярского ЦБ Сергей Журавлев.

Выросла в крае и цена продукты — в июле в среднем по сегменту подорожание составило 2,64% год к году, что на 0,96 п.п. больше, чем в предыдущем месяце. Падение курса национальной валюты и здесь сыграло «в минус» — импортные овощи и фрукты ощутимо прибавили в закупочной цене. Как итог: увеличение стоимости апельсинов, винограда, груш, лимонов и капусты.

Быстрее стало дорожать и мясо. Особенно курятина и свинина. Причиной стал рост стоимости оборудования, запчастей, кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

Примечательно то, что сокращение предложения сахара на мировом рынке, привело не к росту его цены в Красноярском крае (в отличие от России в целом), а лишь к замедлению темпов удешевления этого продукта.

Также медленнее в регионе стали дорожать услуги — 9,13% год к году в июле после 9,25% в июне. В частности, это касается авиаперевозок.

В июле прошлого года цены на авиабилеты росли более высокими темпами по причине резко увеличившихся затрат перевозчиков на обслуживание и содержание авиапарка. Эффектом высокой сравнительной базы и объясняется уменьшение годовых темпов прироста цен на услуги воздушного пассажирского транспорта в июле этого года», — говорит Журавлев.

В целом, по итогу июля 2023, годовая инфляция в Красноярском крае сложилась на уровне 4,21% после 3,39% месяцем ранее. По России же она составила 4,3% (в июне — 3,25%), а в Сибирском федеральном округе 3,85% (в июне — 2,86%).

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит расти.

Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022. К показателю же в 4% годовая инфляция вернется в 2024», — уточнили в ЦБ.

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Автор: Петр Савельев
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