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Красноярск вошел в топ-10 мегаполисов с самым дешевым жильем

Красноярск вошел в топ-10 мегаполисов с самым дешевым жильем
Иллюстрация: freepik.com

Среднюю стоимость «первичного» квадрата оценивают в 113,3 тыс. рублей, а квадратный метр «вторички» в среднем продают за 102,5 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

Красноярск попал в топ-10 мегаполисов с самыми доступными ценами на жилье: город оказался на седьмой строчке.

Стоимость первичных и вторичных квадратных метров в городах-миллионниках РФ исследовали аналитики сервиса «Домклик». Чтобы определить медианную цену, они ориентировались на период с 1 по 20 августа.

В Красноярске медианная цена 1 кв. м. первичного жилья составила 113,3 тыс. рублей.

Красноярск вошел в топ-10 мегаполисов с самым дешевым жильем 1

«Вторичка» оказалась предсказуемо дешевле: 102,5 тыс. рублей за 1 кв. м.

Красноярск вошел в топ-10 мегаполисов с самым дешевым жильем 2

Возглавил рейтинг Челябинск, где 1 кв. м. в новостройке обходится в 84,5 тыс. рублей. «Вторичный» квадрат обойдется в 75,2 тыс. рублей.

Абсолютные лидеры по ценам на новостройки: Москва — 275,5 тыс. и Санкт-Петербург — 194,2 тыс. рублей. За пределами столичных регионов первое место у Казани — 172,6 тыс. рублей.

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Автор: Петр Савельев
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