Частные дома в Красноярском крае подешевели на 11%

Это одно из самых больших снижений цен по стране.

С начала 2023 средняя стоимость частного дома в Красноярском крае снизилась на 11,2% и в августе составила 4,64 млн рублей. Такие данные приводит портал недвижимости «Мир квартир».

По данным портала, снижение, зафиксированное в регионе, является одним из самых больших по России — серьезнее цены снизились только в Магаданской области (-12,1%). В среднем же по стране частные дома подешевели на 0,8%.

Тенденция к падению цен прослеживается все четче. За первые три месяца этого года стоимость домов снизилась всего в девяти регионах. Но сезон подходит к концу, а покупателей нет. Объем предложения домов в среднем по стране вырос за лето на 11%. И теперь уже в 47 регионах продавцам приходится переписывать ценник в сторону снижения», — отмечает генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

Самые дорогие частные дома по итогу неполных восьми месяцев 2023 ожидаемо в Москве и Санкт-Петербурге — 21,2 млн рублей и 18,9 млн рублей соответственно. На третьем месте идет Ненецкий автономный округ (12,4 млн рублей). Дешевле всего такое жилье можно купить в Еврейской автономной (3,1 млн рублей), Кемеровской (2,9 млн рублей) и Курганской (2,5 млн рублей) областях. Красноярский же край по цене край оказался на 52 позиции.

Сжатию спроса на вторичном рынке домов способствует падение покупательной способности населения. А также конкуренция со стороны „первички“, где застройщики стали предлагать недорогую типовую застройку на ИЖС, на которую банки дают льготную ипотеку», — говорит Луценко.

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Спрос на индивидуальное жилье продолжает оставаться довольно высоким, и, по мнению экспертов, потенциально он еще больше. Вот только растет этот рынок не так стремительно, как можно было ожидать.

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