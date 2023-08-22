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В микрорайоне Солнечный могут приостановить выдачу разрешений на строительство новых домов

В микрорайоне Солнечный могут приостановить выдачу разрешений на строительство новых домов
Иллюстрация: freepik.com

Такое поручение мэрии дал Михаил Котюков. Это одна из мер для развития социальной инфраструктуры Солнечного: сейчас там не хватает детских садов, школ и поликлиник.

#НОВОСТИ

Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, поручил мэрии рассмотреть возможность запрета выдачи новых разрешений на строительство жилых домов в микрорайоне Солнечный. Как сообщили в пресс-службе администрации города, запрет может действовать до тех пор, пока в Солнечном не будет полноценно укомплектована социальная инфраструктура. Сейчас жители стремительно растущего микрорайона говорят об остром дефиците необходимых учреждений: поликлиник, детских садов, школ.

На строительстве последних сконцентрируют особое внимание. Предполагается, что первым шагом станет мена земельных участков, в ходе которой и определят места для возведения соцобъектов.

Сейчас необходимо на системной основе решить ключевые вопросы — проблемы с межеванием земельных участков, чтобы мы далее могли принимать комплексные сбалансированные решения, чтобы не появлялись дома в чистом поле, вокруг которых нет ни дорог, ни детских садов, ни поликлиник», — прокомментировал Михаил Котюков во время визита в Солнечный.

Кроме того, Солнечному обещают появление отдельного руководителя в структуре городской администрации: он будет отвечать за развитие красноярской агломерации, работать в статусе заместителя главы города и базироваться в микрорайоне Солнечном.

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Главные аргументы депутатов — рост числа жителей микрорайона практически вдвое, его географическая обособленность и распределение соцобъектов.

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С иском к администрации выступил прокурор Красноярского края. По его оценкам власти города не исполняют в полной мере своих обязанностей по обеспечению горожан местами в этих учреждениях.

В Солнечном планируется строительство квартала на 20 высоток

В Советском районе Красноярска утвержден проект планировки и межевания восьмого микрорайона.

Автор: Петр Савельев
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