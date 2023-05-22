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В Солнечном планируется строительство квартала на 20 высоток

В Солнечном планируется строительство квартала на 20 высоток
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Советском районе Красноярска утвержден проект планировки и межевания восьмого микрорайона.

#НОВОСТИ

Общая площадь 8 мкрн. составит 42 га, следует из опубликованных мэрией документов. Ранее по проекту прошли публичные слушания, — сообщают ДЕЛА.

Согласно планам, в районе будут жить 12 934 человека. Плотность населения составит 202 человека на гектар.

Высотные дома в новом районе будут строиться с подземными парковками.

Предусмотрено строительство поликлиники на 250 посещений в смену, двух детских садов на 300 мест каждый, школы на 1550 мест, а также 5 спортплощадок.

Реализация проекта застройки предусматривается в три очереди 2023…2036:

  • 1 очередь — 2023…2028
  • 2 очередь — 2028…2032
  • 3 очередь — 2032…2036.

В Солнечном планируется строительство квартала на 20 высоток 1

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Автор: Петр Савельев
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