Мечтаю и делаю! Каким будет Бизнес-девичник-2023

Организаторы самого ожидаемого закрытого ивента поделились подробностями предстоящего события.

Бизнес-девичник пройдет в формате закрытого ивента и его ключевой частью станет пьеса в жанре вербатим. Событие состоится 30 марта на площадке Онегин lOFT.

Идея создания пьесы в жанре вербатим родилась в прошлом году, и мы поставили первую, тестовую пьесу. До сих пор благодарна красноярским бизнес-леди, которые не побоялись стать героинями экспериментальной постановки. В этом году мы создаем уже более масштабную документальную пьесу с элементами драматического произведения. Это вновь новый формат на стыке драматической постановки и читки документальной пьесы. Для себя я назвала его вербатим-драм. Такого жанра официально не существует, но я люблю идти по нехоженым тропам», — рассказывает Юлия Чанчикова, издатель ДК и автор пьесы.

Героини пьесы

Основа документальной пьесы — истории реальных женщин, предпринимательниц, топов бизнеса. В этом году их семь.

Ирина Варфоломеева, директор по кадрам компании «Системы и технологии» Олеся Волкова, доктор психологических наук, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» Наталья Левасюк, основатель мультиформатного event-пространства One Way Loft Ольга Мизрах, основатель студии интерьеров & бюро комплектации интерьеров Mela Rossa Ольга Тубольцева, адвокат бюро Мальтов и партнеры Светлана Сыромятникова, основатель клиник «Три сердца» и «Новая жизнь» Инна Шамрай, основатель образовательной экосистемы «Солнечный город»

По словам автора пьесы Юлии Чанчиковой, героини пьесы-2023 отважились на еще более смелый шаг.

В этом году я решила поговорить с миром о женской силе. Моя авторская гипотеза следующая. За успех бизнеса во-многом отвечает Внутренняя девочка. Именно ее «Хочу» претворяет в жизнь взрослая женщина с ее «Могу и Делаю». Таким образом мы пустились с каждой героиней в увлекательное путешествие к нашим Внутренним девочкам. Раскопали детские мечты и хотелки, сверили их с теми победами и неудачами, которые получили во взрослой жизни», — делится автор пьесы.

Как создается пьеса в жанре вербатим

Все начинается с многочасового психологического интервью по авторской методике Юлии Чанчиковой. Затем из набранного материала создается документально-драматическое произведение.

Как и в прошлом году пьесу ставит режиссер Елена Бедрина. Пьеса исполняется в формате читки. На сцене перевоплощаться в маленьких и взрослых героинь будут профессиональные актрисы.

У каждой героини есть свой саунд-трек. Сценография завязана на видео-инсталляции. Все это превращает читку практически в полноценную постановку.

Преображение

Женская сила в красоте души, но также важен и визуальный образ. Организаторы Бизнес-девичника решили подарить своим героиням возможность создания нового образа. Дизайнер Ирина Мерман готовит семь уникальных образов для семи участниц пьесы. Некоторые из них будут дополнены украшениями от ювелирной дизайн-студии Golden stories.

В процессе подготовки героинь ждет фотосессия с фотографом Татьяной Вятскиной. На ее основе будет создан постер пьесы.

Поскольку успех нашей пьесы зависит от Внутренних девочек, мы решили, что будем наряжаться и украшаться Им должно быть интересно, празднично, сказочно,», — говорит Юлия Чанчикова.

Что еще будет происходить на Бизнес-девичнике

Помимо красочных, весенних фотолокаций, презентации постера и собственно постановки пьесы, гостей события ждет живая музыка, изысканный фуршет от Онегин lOFT и множество сюрпризов.

Наши партнеры готовят волшебные розыгрыши, цветочные украшения, предсказания фей, аромат-презенты и, признаюсь, их фантазии еще не исчерпаны», — рассказывает Юлия Чанчикова.

Главным же сюрпризом на полях девичника станет бизнес-показ модной одежды. Но подробности организаторы пока не раскрывают.

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