Что делали бизнес-леди на «весеннем шабаше» (ФОТО ВИДЕО)

«Боже, как мы соскучились!» Под таким девизом прошел первый весенний офлайн — бизнес-девичник от издания «Деловой квартал» в Красноярске. Делимся подробностями.

Более 70 бизнес-леди — собственниц, руководителей, экспертов, — приняли участие в бизнес-девичнике «Делового квартала». Весеннее комьюнити-пати с пользой для души и бизнеса прошло третий раз в Красноярске и стало настоящей отдушиной после затянувшегося локдауна. Публикуя фото с мероприятия в соцсетях, участницы хором признавались, что соскучились по живому общению и были рады возможности увидеться, обняться, окунуться в атмосферу настоящего офлайнового события.

Понимая, что дефицит живого мероприятия нужно компенсировать сторицей, мы решили сделать идеальный офлайн — в красивом месте, с изысканным антуражем и фуршетом. Такой стопроцентно офлайновый офлайн. Легкий, красивый, но в то же время полезный, ведь «ДК — 100 процентов пользы для бизнеса» — наш ценностный девиз, от которого мы никогда не откажемся», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

В этом году событие было организовано в формате «весеннего шабаша». Локацией стал ресторан «Чешуя» (Bellini Group) — не просто модное место, но и заведение, которое открылось в разгар пандемии и сразу же завоевало любовь красноярцев.

На входе в зал участниц ждала экспозиция фотопроекта «Четыре стихии бизнеса», презентация которой была специально приурочена к бизнес-девичнику. Идея погрузить героинь проекта — красноярских бизнес-леди — в их зодиакальные стихии для встречи с природными силами, принадлежала Юлии Чанчиковой. Идею воплотила творческая группа — фотохудожник Татьяна Вишневская, стилист Мария Никитенко, продюсеры Наталья Кобец и Наталья Повольнова. Успех фотопроекта во-многом зависел и от смелости моделей — Татьяны Андреевой, Моники Дюсуше, Натальи Герасимовой и Анны Жиратковой.

Соцсети буквально взорвались фото на фирменной фотозоне бизнес-девичника. По-настоящему волшебную локацию придумали и сделали в художественной школе имени А. Г. Поздеева. Фото с синими метлами на фоне нежных цветов активировали весеннее настроение.

Как и «парижская» локация легендарного французского бренда L'Occitane (Локситан) — партнера мероприятия. Еще бы, ведь новая весенняя коллекция Л’Oкситан — линия продуктов с пленительным ароматом «Османтус».

Несмотря на обилие видео и фото, возможность сделать рисованный портрет — всегда радует. Художник Алексей Шидловский расположился возле панорамного окна и дарил гостьям бизнес-девичника скетч-портреты. Отдельным элементом события стало музыкальное оформление — вэлкам-пати прошло под соло саксофона: Глеб Веремеев исполнил джазовые стандарты и популярные мелодии.

По традиции, основной частью бизнес-девичника стали экспресс-консультации от экспертов — собственников и представителей компаний Красноярска. На этот раз спикеры представляли шесть могущественных кланов и назывались Верховными волшебницами — на весеннем шабаше нельзя без колдовства.

Клан «Красота» представляла Верховная волшебница Мария Никитенко, стилист-визажист. Участники клана обсуждали тайное оружие — макияж для бизнес-переговоров и не только.

Во главе клана «Здоровье» встала верховная волшебница Дина Лямина, генеральный директор международного медицинского центра MEDICAL ON GROUP. Она объявила 2021-й «Годом здоровья» и поведала про восстановление здоровья и сил после испытаний 2020-го».

Клан «Знания» и его Верховная волшебница Ксения Самоцветова, основатель Social Media Company привлекли всех, кто делает ставку на формирование личного бренда и его продвижение в соцсетях. Потренироваться можно было на месте, начав со сторис с события.

В клане «Деньги» Верховная волшебница Наталья Тябут, бизнес-архитектор территориального управления «Сибирь», банк «Точка» собрала тех, кому интересна тема банковского обслуживания онлайн. Оказалось, что волшебных возможностей для бизнеса здесь с каждым днем все больше.

В клане «Дело» сразу же закипела работа. Его верховная волшебница Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет», наглядно показала, как легко и ярко забрендировать бизнес. Ольга Свежинская называет свою компанию «партнером брендов». И не случайно. Практически все известные компании Красноярска упаковываются в «ПакетМаркете». Истинная волшебница Ольга продемонстрировала как с помощью простой коробочки можно представить обычную партнерскую сувенирку самым волшебным образом и остаться в сердце клиента надолго.

В клане «Управление» обсуждали…праздник. Еще бы, ведь его Верховной волшебницей стала Елена Бердникова, продюсер, режиссер мероприятий, ведущая. Она поделилась с участницами клана идеями для корпоративных и семейных мероприятий. Причем Елена еще и сумела совместить спикерство с ведением бизнес-девичника. Такое под силой только профи, умеющему управлять организацией праздника на сто процентов.

Поскольку бизнес-девичник стал первым весенним офлайном в Красноярске, организаторы и партнеры решили не скупиться на подарки, сюрпризы, розыгрыши в угощение.

Изысканный фуршет, организованный рестораном «Чешуя» (Bellini group), радовал необычными закусками и легкими, весенними десертами. На протяжении всего бизнес-девичника работал бар компании Bar Services с авторскими коктейлями от ее основателя Андрея Стельмаха, представителя Барменской ассоциации РФ в Красноярском крае. Причем у барной стойки можно было не только попробовать вкуснейшие напитки, но и получить полезные советы по организации коктейльных пати.

Партнер бизнес-девичника «БКС Мир инвестиций» приготовил сюрприз — интерактивную игру «Стань инвестором». C помощью экспертов компании «БКС Мир инвестиций» Ростислава Мутовина и Кирилла Долбякова гости в реальном времени приобретали акции на фондовом рынке. Пробная покупка делалась на сайте компании и на деньги организатора игры. Поскольку стоимость акций меняется ежесекундно, на финише бизнес-девичника стало понятно, кто вложился успешнее. Победителем стала Ольга Хренкова, основатель реджио-вдохновляющей частной школы «Маяк». В качестве приза она получила антикварную акцию от компании «БКС Мир инвестиций». Кстати, антикварные акции являются хорошей инвестицией денежных средств, так как с каждым годом становятся только ценнее, оставаясь традиционным элементом коллекционирования.

На этот раз было столько подарков от партнеров, что пришлось проводить Большой розыгрыш. На входе каждая участница получила фирменную фишку, изготовленную дизайн-партнером проекта печатным центром КПД — бессменным соорганизатор всех событий издания «Деловой квартал». Самым удачливым достались специальные подарки партнеров.

Наталья Ершова, стилиста-имиджмейкер разыграла три волшебных коробочки с пропуском в новый стиль для весны. Те, кому они достались, смогут создать незабываемый экспресс-образ с помощью Натальи, которая успешно закончила Школу Стилистов Марины Щеняевой по типажам Двин Ларсон, а также является выпускницей Академии стиля Юлии Уколовой. С багаже стилиста несколько лет шоппинг-трипов в Милане и Италии, сотрудничество со многими бутиками города, творческие съемки для журналов, опыт в разборе гардероба и шопинг-сопровождение.

Сеть семейных стоматологий Dentivita решила, что весна — время улыбаться и разыграла сертификаты на отбеливание зубов.

Основатель бренда «ЧудоФермер» Анжелика Осипова разыграла целую корзину с мясными деликатесами. «ЧудоФермер» — это мясной бутик, где продаются мясные деликатесы и полуфабрикаты собственного производства, в том числе без глютена.

Какая весна без модных, ярких аксессуаров. Например, стильных шарфиков, которые разыграла Татьяна Мостовская, директор салона активной моды Meeting Net.

Не так давно в Красноярске открылся торговый центр Red Sail на Алексеева 54 «А». Это большой торговый центр нового формата «экомаркет» — две тысячи квадратных метров с фермерскими продуктами от местных производителей. Управляющий торгового центра Марина Королькова порадовала «закусочным продуктовым набором». По счастливому стечению обстоятельств подарок достался Ульяне Гельбовой, которая буквально на днях стала представителем компании Daily Wines, проиводителя безалкогольных вин. Как знать, может скоро в Red Sail появится фирменная стойка с популярными сегодня безалкогольными винами.

Как известно, весной начинается аншлаг в спортивных центрах. Все хотят обрести идеальную форму. Поэтому подарки от спортивного партнера бизнес-девичника World Class — первого премиального спортивного клуба в Красноярске, особенно порадовали во время розыгрыша. Ведь это были карты на посещение клуба в течение месяца.

Впрочем, активно провести время можно не только в спортивном центре, но и отправившись на индивидуальную экскурсию выходного дня от Haverest. Руководитель агентства, ивентор Татьяна Шубкина разыграла сертификат на экскурсию, которая досталась Анне Жиратковой, основателю компании «Про-Ток». Анна призналась, что до бизнес-девичника не подозревала о том, что в пригороде Красноярска есть столько интересных для посещения мест.

Несмотря на то, что выиграли в Большом розыгрыше не все участники бизнес-девичника, никто из гостей не остался без подарков — сладкого презента от домашней пекарни «Формула хлеба», мининабора от бутика премиальной косметики Л’Oкситан и волшебных коробочек от компании «ПакетМаркет». И абсолютно все получили счастливые предсказания, спрятанные в печенье от фабрики «Корпорация Удачи». Угощение с тайной. Вкус с позитивом. Все сбывается — мы проверяли.

В завершении бизнес-девичника Юлия Чанчикова пригласила гостей на главное летнее событие года — бизнес-пикник «Делового квартала» в Шамони.

Послевкусием праздника стали фото с локации от фотографа Сергея Матерухина и Влада Коновалова, а также видео от Марины Цветковой (tsvetkova_media).

Видеограф вела реалтайм репортаж с события в IG. Атмосферу праздника передает бэкстейдж.