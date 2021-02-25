Семь Верховных волшебниц: стали известны подробности бизнес-девичника «ДК»

Организаторы бизнес-девичника поделились подробностями первого весеннего офлайна в Красноярске. В этом году бизнес-девичник посвящен женской силе и женской магии как уникальному ресурсу в бизнесе.

Традиционная «экспертная труба» — серия одновременных экспресс-консультаций — пройдет в обновленном виде.

Мы предлагаем аудитории бизнес-девичника примкнуть к шести кланам «Красота», «Здоровье», «Знания», «Управление», «Деньги», «Дело». Каждый из них возглавляет Верховная волшебница — спикер и консультант по теме. Если постараться, то можно получить консультации во всех шести кланах, а можно все время девичника провести в одном. Здесь как душа пожелает», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Клан «Красота», Верховная волшебница Мария Никитенко, стилист-визажист с темой «Тайное оружие: макияж для бизнес-переговоров и не только».

Клан «Здоровье», Верховная волшебница Дина Лямина, генеральный директор международного медицинского центра MEDICAL ON GROUP с темой «Год здоровья: восстановление здоровья и сил после испытаний 2020-го».

Клан «Знания», Верховная волшебница Ксения Самоцветова, основатель Social Media Company с темой «Расшарьте это немедленно: формирование личного бренда в соцсетях».

Клан «Управление», Верховная волшебница Елена Бердникова, продюсер, режиссер мероприятий, ведущая c темой «Праздник во время чумы: новые форматы корпоративных и семейных мероприятий».

Клан «Деньги», Верховная волшебница Наталья Тябут, бизнес-архитектор территориального управления «Сибирь», банк «Точка» с темой «Банковское обслуживание: онлайн волшебнее офлайна».

Клан «Дело», Верховная волшебница Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет» с темой «Брендинг для бизнеса: дьявол в мелочах».

Также участниц бизнес-девичника ждут презентации фотопроекта «Четыре стихии бизнеса», беспрецедентное количество розыгрышей и подарков от партнеров, коктейльное ревю от Андрея Стельмаха, представителя Барменской ассоциации России в Красноярском крае, создателя компании BAR SERVICES, изысканный фуршет, фотолокации и фирменная атмосфера мероприятия, организованного «Деловым кварталом».

О возможностях партнерства вам с удовольствием расскажут наши менеджеры Екатерина Гармаш garmash@ria-express.com, Надежда Землякова zemlyakova@ria-express.com, тел.: +7 (391) 290-60-06.