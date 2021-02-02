«Деловой квартал» приглашает бизнес-дам на «Весенний шабаш»
Традиционный бизнес-девичник журнала пройдет 4 марта на площадке одного из красноярских отелей. Тема встречи – женская бизнес-магия, которая помогает в самых непредсказуемых ситуациях.
Способность к быстрым изменениям, дар обустраивать мир вокруг себя, какой бы неуютной, нежилой была «площадка», принятие ситуации в моменте и умение быть здесь и сейчас - все это женская сила и женская магия. Ее секретами поделятся бизнес-вумен Красноярска на первом весеннем офлайне - бизнес-девичнике ДК.
В этом году темой бизнес-девичника станет «женская бизнес-магия».
Времена настолько турбулентные, что интуиция и способность волшебить бьют холодный расчет. Весенний шабаш состоится в отеле - в лучших традициях американского кино. Соберутся семь кланов под предводительством семи верховных бизнес-волшебниц: Красота, Здоровье, Деньги, Защита, Управление, Знания, Дом.
Попасть на самое ожидаемое и самое закрытое мероприятие года можно только по приглашению «ДК».
О возможностях партнерства вам с удовольствием расскажут наши менеджеры Екатерина Гармаш garmash@ria-express.com, Надежда Землякова zemlyakova@ria-express.com, тел.: +7 (391) 290-60-06.
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Как это было: Шесть успешных женщин: знакомимся с экспертами бизнес-девичника «ДК»