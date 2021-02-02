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«Деловой квартал» приглашает бизнес-дам на «Весенний шабаш»

«Деловой квартал» приглашает бизнес-дам на «Весенний шабаш»
Иллюстрация: коллаж ДК

Традиционный бизнес-девичник журнала пройдет 4 марта на площадке одного из красноярских отелей. Тема встречи – женская бизнес-магия, которая помогает в самых непредсказуемых ситуациях.

#НОВОСТИ

Способность к быстрым изменениям, дар обустраивать мир вокруг себя, какой бы неуютной, нежилой была «площадка», принятие ситуации в моменте и умение быть здесь и сейчас - все это женская сила и женская магия. Ее секретами поделятся бизнес-вумен Красноярска на первом весеннем офлайне - бизнес-девичнике ДК.

В этом году темой бизнес-девичника станет «женская бизнес-магия».

Времена настолько турбулентные, что интуиция и способность волшебить бьют холодный расчет. Весенний шабаш состоится в отеле - в лучших традициях американского кино. Соберутся семь кланов под предводительством семи верховных бизнес-волшебниц: Красота, Здоровье, Деньги, Защита, Управление, Знания, Дом.

Попасть на самое ожидаемое и самое закрытое мероприятие года можно только по приглашению «ДК».

О возможностях партнерства вам с удовольствием расскажут наши менеджеры Екатерина Гармаш garmash@ria-express.com, Надежда Землякова zemlyakova@ria-express.com, тел.: +7 (391) 290-60-06.

СПРАВКА

 
Бизнес-девичник - уникальный формат бизнес-мероприятия, разработанный ДК в Красноярске. Он совмещает предпраздничный нетворкинг и тематические экспресс-консультации от практиков - собственников бизнеса и топов компаний. Дегустации, коктейльное ревю, музыкальные номера, презентация фото проекта, оригинальные селфи-локации - этот офлайн оставляет особое послевкусие душевной, полезной и радостной встречи. Аудитория мероприятия - собственницы и руководители, эксперты и медиаперсоны. Это известные в городе женщины, которые много достигли и многое могут.
 

Как это было: Шесть успешных женщин: знакомимся с экспертами бизнес-девичника «ДК»

Первый бизнес-девичник в Красноярске (видео)

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