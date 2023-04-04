Героини нашего времени: чем удивил Бизнес-девичник 2023

Документальный спектакль, деловой fashion-показ, весенние инсайты и неповторимые эмоции — рассказываем, как прошел главный закрытый ивент весны, созданный «Деловым кварталом».

30 марта в просторном и стильном зале «Онегин Loft» собралось 100+ предпринимательниц Красноярска. Основательницы компаний, создательницы брендов, топы крупных корпораций, эксперты собрались вместе, чтобы наладить или укрепить коммуникации, поделиться деловым опытом и личными историями.

Атмосфера весны и тепла начиналась уже на входе: запястье каждой гостьи украсили цветочные браслеты от партнера события — свежие бутоны подготовили флористы салона «Цветочный Красноярск».

Ангелы раздавали оригинальные сердечки — письма счастья с теплыми пожеланиями от агентства ключевых коммуникаций KEYNEX. Компания стала партнером события и реализовала инструменты директ-стратегии, настраивала коммуникации с аудиторией.

Ключевым событием Бизнес-девичника стала премьера сспектакля, поставленного по пьесе Юлии Чанчиковой, издателя, главного редактора «Делового квартала». Похожий формат команда ивента опробовала в 2022 — тогда гости впервые увидели читку пьесы, созданной в жанре вербатим.

В прошлом году пьеса была пробой пера. Она создавалась в сложный период — февраль-март 2022, пожалуй, пьесой я ответила на собственный вопрос: как жить дальше? Творить, любить, делать, мечтать, — мои героини помогли четко сформулировать ответы, за что я им очень благодарна. В этом году пьеса стала объемнее, увеличилось количество героинь. Усложнилась и моя авторская задача — прожить вновь свое детское и увидеть себя-женщину глазами себя-девочки», — рассказывает Юлия Чанчикова.

Итак, героинями пьесы стали семь бизнес-леди, имена которых хорошо знакомы городу:

Олеся Волкова — доктор психологических наук, профессор, основательница «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей»;

Ирина Варфоломеева — директор по персоналу компании «Системы и технологии», волонтер финансовой грамотности;

Светлана Сыромятникова, основательница сети клиник «Три сердца» и клиники превентивной медицины «Новая жизнь»;

Ольга Тубольцева — адвокат адвокатского бюро «Мальтов и Партнеры», член Российского союза писателей, поэт;

Наталья Левасюк — основательница первого в Красноярске мультиформатного event-пространства «One Way Loft»;

Инна Шамрай — основательница Школы твоих достижений «Солнечный город»;

Ольга Мизрах — основательница студии дизайна интерьеров, салона отделочных материалов и мебели MELA ROSSA.

И гости, и героини до последней минуты не догадывались, какой будет постановка. Как и в прошлом году, за сценическое воплощение пьесы отвечала Елена Бедрина, директор театрального арт-пространства и руководитель театра «Этти Дети».

Артисты-подростки — семь девочек, рассказали, о чем мечтали, к чему стремились и что переживали их взрослеющие каждую минуту персонажи.

Дети сразу с огромным удовольствием погрузились в своих персонажей: кто-то прожил историю своей семьи, происходящего среди одноклассников и сверстников, первой влюбленности. Это был фейерверк эмоций, который попал в точку — не только героинь, но и всех присутствующих здесь женщин. Многие истории и вехи мы прошли вместе, все они находятся в нашем сердце, и проживая эти истории, мы проживаем свою жизнь. Мы все неидеальные, и каждый имеет право ошибиться, встать на ноги и пойти дальше — здесь про это», — поделилась режиссер.

За час на сцене сменилось семь циклов: мечты и цели, сомнения и разочарования, опустошенность и триумфы. Героини наблюдали за каждым из них, словно переживали каждое событие вновь.

Первой показали историю Олеси Волковой, основательницы «Психологической мастерской». На ее щеках блестели слезы, которые она вытирала бумажным платком. От этих движений слегка подрагивал лежащий на коленях букет.

Это что-то настолько интимное, тонкое и хрупкое — когда говорят про твое детское. Для меня это вообще очень чувствительный момент — все время оказываться на вторых ролях. А здесь меня поставили первой: и в постановке, и в центр баннера, и это будто позволило немножко подлечить уязвленную детскую часть. Я вообще человек очень эмоциональный и, несмотря на свой путь, толстую кожу так и не нарастила, поэтому истории всех героинь были для меня чувствительными», — рассказала Олеся Волкова «ДК» после премьеры.

Ольга Тубольцева, адвокат и поэт, наблюдала за действием будто из тени, стоя за колонной неподалеку от сцены. Темнота позволяла разглядеть только силуэт — отчетливый и застывший, как самые драматические воспоминания.

Это про настоящее, потому что когда мы выходим в мир, то видим красивых людей, и нам кажется: „Да какие проблемы у тебя могут быть!“. А когда знаешь, что прошел человек, чтобы оказаться в той точке, где он есть сейчас, история его успеха становится во сто крат ценнее, причем именно для тебя. Мне кажется, рассказывать такие истории необходимо и важно, потому что это помогает бережнее относиться к другим: мы часто грешим поверхностными суждениями, и никто не знает, какая у человека внутренняя война», — говорит Ольга.

Ирина Варфоломеева, директор по персоналу компании «Системы и технологии», смотрит на сцену не отрываясь. Она улыбается так, что ее затаившаяся радость чувствуется в каждом лучике в уголках глаз.

В такие проекты входишь, когда знаешь того, кто будет его делать — это буквально путешествие в детство, и не с каждым человеком начнешь разговаривать о таких воспоминаниях. Когда я делала выбор, то четко понимала: „Здесь я такое сделать могу“. Я очень благодарна, и самое ценное — придумка, что героинь играют дети: только будучи ребенком, можно на самом деле показать детские чувства, и все это было настолько по-настоящему, что попало точно в цель», — считает Ирина.

Светлана Сыромятникова, основательница клиник «Три сердца» и «Новая жизнь», во время постановки тоже будто бы замерла — только время от времени проходилась пальцем по уголкам глаз.

Дети чувствуют сердцем, и „моя“ девчушка меня почувствовала, я ей благодарна за это. Она прожила мою историю, и я увидела то, что, может быть, давно не видела в себе, и теперь уношу этот новый взгляд, и эти детские эмоции, в которые мы так редко возвращаемся», — поделилась Светлана в беседе с «ДК».

Инна Шамрай, основательница «Солнечного города», одинаково внимательно следила за всеми частями постановки, и когда настало время рассказа о ней, только чуть сильнее сцепила пальцы. Иногда женщина проводила большим пальцем по кольцу — медленно и с едва заметным нажимом.

Делиться было сложно, когда я это проживала. А когда прошло время, я набралась смелости говорить, потому что эта история точно кому-то откликнется, и самое важное — она может помочь. И моя благодарность девочке-актрисе просто небесная — она поняла, о чем и про что я. Сегодня вообще все истории были настолько проникновенные, глубокие и потрясающие, а героини — просто огненные!», — уверена Инна.

Наталья Левасюк, основательница event-пространства «One Way Loft», пришла на Бизнес-девичник в компании еще одной леди — своей маленькой дочери. Девочка смотрела на происходящее на сцене так же увлеченно, как мама — с заразительным смехом и сверкающими глазами.

Если честно, еще переживаю то, что увидела и почувствовала. Уже во время интервью, когда я делилась тем, что показали на сцене, поняла: такого разговора по душам у меня, наверное, никогда до этого не было. Уверена, никто из героинь не попал сюда случайно: все мы — грани одного камня, и я вижу в каждой часть себя самой. Для меня это было очень близко, я довольна всем, что случилось со мной, и все еще наблюдаю за происходящим — то ли еще будет!», — поделилась Наталья в разговоре с «ДК» после окончания спектакля.

Ольга Мизрах не смогла присутствовать на премьере, но записала видео, которое показали со сцены:

Давайте раскрашивать свою жизнь яркими красками, идти на эксперименты и воплощать мечты», — обратилась Ольга к зрителям и героиням пьесы.

Постановка стала яркой, но не единственной фишкой Бизнес-девичника: внимание привлек и так называемый «Бизнес-подиум»: fashion-показ, во время которого известные предпринимательницы Красноярска продемонстрировали коллекцию красноярского дизайнера Ирины Мерман.

Сегодня мы увидели, сколько пережила каждая из нас, ведь у любой за плечами есть такая же или похожая на то, что показали здесь, история. И еще ярче понимается, насколько нам по-настоящему важно чувствовать себя красивыми и индивидуальными. Выглядеть так, как мы этого достойны!», — говорит создательница бренда MERMAN.

Завершающие — и самые сияющие! — штрихи воплотились в украшениях ювелирной дизайн-студии Golden Stories.

«На мне был восхитительный ювелирный дуэт — моносерьга и гривна. Когда я примерила этот комплект, сразу засияли глаза, как будто выпрямилась спина и я почувствовала себя настоящей дивой», — делится Юлия Чанчикова.

Модный бизнес-показ от «Делового квартала» завершился весенними инсайтами: каждая участница поделилась своим главным открытием марта.

Первой на импровизированный подиум вышла Светлана Ковалева, коммерческий директор «Делового квартала». Она уверена, что «бизнес часто требует проявления сильных качеств, но только подключая женственность, мы соединяемся со своей внутренней силой».

Марина Сергеева, основательница агентства ключевых коммуникаций KEYNEX, подчеркнула, что сейчас особенно важно беречь себя, а помочь в этом способна автоматизация бизнес-процессов. Затем она разыграла ланч-консультацию, с которой может начаться освобождение собственника или топа бизнеса от рутинной работы.

Еще одной моделью стала Ольга Дубровская, наставник по видеоконтенту и публичным выступлениям.

Не прячьтесь за общими словами — миру интересны только вы, вы сами, а все остальное можно загуглить. Мир ждет!», — уверена она.

Алена Демкина, амбассадор совсем не типичной (казалось бы) для Сибири игры — гольфа, призвала предпринимательниц объединяться в сообщества и поддерживать друг друга.

Мы все часть большого информационного поля, из которого можно черпать информацию о любом женском опыте. Именно поэтому женская поддержка, солидарность, помощь кажутся самыми мудрыми способами взаимодействия друг с другом. Мы знаем все о боли, которую испытывает другая женщина, знаем все о радости, но почему-то форма взаимодействия между нами чаще похожа на соперничество, чем на объединение. Отношения женщины с женщиной — сложное кружево, в котором петелька за петельку цепляются женские связи от мамы к дочери, от сестры к сестре, от подруги к подруге, от воспитательницы к воспитаннице. Они образуют узор, в котором становится сложно отличить взгляд на свое отражение и взгляд на себя глазами школьной подруги. Я очень рада, что команда „Делового квартала“ помогает женщинам начать движение к коллаборации взамен конфронтации», — поделилась куратор проекта «Юдинская долина».

Светлана Буриченко, основательница сети рыбных магазинов «Рыба пила», отметила, как важно помнить о своей природе, ощущать ее внутри и получать от этого искреннее удовольствие.

Сила — в сообществе крутых и мощных женщин: профессионалов, лидеров, матерей, подруг. Все приходит легко и играючи, когда мы занимаемся со своим делом любовью, когда мы это делаем с заботой и радостью. Давайте чаще собираться и лететь своей стаей!»,

— уверена Татьяна Андреева, основательница сети «УМКА».

Юлия Чанчикова, издатель и главный редактор «Делового квартала» завершила показ и рассказала, как «разбудить» внутреннего ребенка, который отвечает за нашу креативную часть, осуществление желаний и ощущение счастья.

Продолжение Бизнес-девичника было не менее светским: для начала гостьи получили частичку «Миллиарда» — специально для Бизнес-девичника закрытый деловой клуб подготовил лимитированный парфюм для автосалона. О том, что вдохновляло создавших его парфюмеров, участницам рассказал учредитель клуба Андрей Перфилов.

Также он преподнес роскошные букеты каждой женщине-резиденту клуба — все они были приглашены на Бизнес-девичник. И все гостьи получили в подарок розу с пожеланиями от «Миллиарда».

Официальный дилер автомобилей OMODA в Красноярске «Медведь Альянс» позаботился о выразительных «оживших» фотографиях и эффектных молекулярных коктейлях для участниц.

Но главным сюрпризом стал сертификат на поездку домой с личным водителем на автомобиле OMODA С5, который ждал гостью у входа в лофт.

Сеть семейных поликлиник «Сантем» выяснила, что среди бизнес-леди в этом марте торжествовали радость и любовь — именно их выбрали гостьи во время «эмоциональных замеров», рассказала Жанна Дорошенко, основательница сети. А чтобы проверить, в каком состоянии находится организм, участницам поможет женский чекап.

Возможность сверкать еще сильнее предоставила стоматология HI TECH: клиника подарила профессиональную чистку зубов.

Об удовольствии исследования новых мест и преимуществах размещения в бизнес-зале Красноярского аэропорта напомнила Марина Обыбок, директор департамента по развитию неавиационных видов деятельности.

Все неповторимые моменты этого Бизнес-девичника сохранили в своих объективах фотографы фотоагентства «Грани». Его соосновательница Татьяна Вятскина запечатлела хрупкую детскую красоту и радость каждой героини — так родился постер пьесы.

За атмосферу события в соцсетях отвечали видеографы Дарья Бадак и Марина Цветкова. Мы и сейчас продолжаем показывать красочные, динамичные, насыщенные фотографии и видео на нашем сайте и в соцсетях журнала.

Наполнить каждую минуту нашего события смыслом, четко уложиться в тайминг, а главное — обеспечить по-настоящему комфортный и продуктивный вечер помогло агентство бизнес-ивентов INKOR PRODUCTION, его руководитель Инна Коротких, а также креативный продюсер издания Ольга Абанцева и продюсер партнерского сопровождения София Дунай.

Бизнес-девичник-2023 зазвучал на полную мощность благодаря мастерству Елены Бердниковой: за годы сотрудничества она стала не только постоянной ведущей мероприятий «Делового квартала», но и настоящим другом издания.

Медиазвучание события усилил «Серебряный дождь», в радиоэфире которого мы побывали в ппреддверии Бизнес-девичника.

Без подарков и вдохновения участниц не оставил и «главный по красоте» партнер: сеть магазинов профессиональной косметики «Каприз» подготовила два бьюти-бокса с профессиональной косметикой.

Сделать событие еще вкуснее помогло красноярское производство мясных деликатесов «Культ колбас»: в качестве подарка участницам оно обеспечило гарантированный аппетит и запас свежей продукции.

Вечер завершился заключительным подарком от команды «Делового квартала». В качестве финального сюрприза мы выбрали розыгрыш полосы в нашем журнале: имя победительницы можно найти в наших соцсетях.

А команда «ДК» уже начинает готовиться к следующему событию — большому летнему опен-ивенту Бизнес-пикник-2023.

И пока его планирование набирает обороты, самое время максимально погрузиться в уникальную атмосферу Бизнес-девичника: еще больше фотографий этого события можно найти в нашем Telegram-канале.

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