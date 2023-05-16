Врио губернатора Михаил Котюков назначил ответственных за районы Красноярского края

Территории края будут курировать члены правительства региона и полномочные представители губернатора. Такое решение принял Михаил Котюков, врио губернатора, во время поездки в Кежемский район.

В рамках кураторства члены правительства края будут координировать вопросы социально-экономического развития закрепленных муниципальных образований, выезжать на места, регулярно проводить встречи с жителями», — написал и.о. первого заместителя губернатора края Сергей Пономаренко.

К примеру, и.о. замгубернатора Сергей Еремин будет отвечать за Назарово, Шарыпово, ЗАТО Солнечный, другой заместитель Василий Нелюбин будет курировать Зеленогорск и Бородино. Замгубернатора Павел Солодков назначен ответственным за Железногорск и Сосновоборск. И.о. зампредседателя правительства Сергей Козупица стал ответственным за Ачинск и Ачинский район. И.о. заместителя председателя правительства Алексей Подкорытов будет курировать Емельяновский район и поселок Кедровый.

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