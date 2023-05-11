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Врио губернатора Михаил Котюков уехал в рабочую поездку в Москву

Врио губернатора Михаил Котюков уехал в рабочую поездку в Москву
Иллюстрация: Михаил Котюков

Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

#НОВОСТИ
На встрече они обсудили вопросы взаимодействие по проекту метро, решению проблем обманутых дольщиков и модернизацию объектов ЖКХ. Об этом Михаил Котюков сообщил у себя в социальных сетях.
 
Он отметил, что регион будет включаться в федеральную программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы повышать качество услуг ЖКХ. Также будет подготовлено соглашение между Минстроем РФ и Красноярским крае по реализации в регионе федеральных и краевых программ в сфере строительства.
 
Это первая рабочая поездка Михаила Котюкова в Москву после назначения на пост врио губернатора.
 
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Автор: Петр Савельев
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