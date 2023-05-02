Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.04
80,50
88,37
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Врио губернатора Михаил Котюков пообщается с жителями края в соцсетях

Врио губернатора Михаил Котюков пообщается с жителями края в соцсетях
Иллюстрация: соцсети

На этой неделе в Красноярске пройдет прямой эфир Михаилом Котюковым, врио губернатора. Общение запланировано сразу на трех площадках — телеграм-канале, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

#НОВОСТИ
Прямой эфир состоится 4 мая в 19:00. Вопросы можно оставлять в комментариях, также еще часть вопросов примут во время эфира. 
Вижу ваш живой интерес. Решил, что помимо обратной связи в комментариях нам необходимо пообщаться лично прямо здесь, в формате прямого эфира в социальных сетях. Готов встретиться с вами и ответить на самые актуальные вопросы», — отметил в соцсетях Михаил Котюков.
Читайте также:
 

Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, сегодня завел страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассники». Теперь он присутствует во всех разрешенных в стране социальных сетях.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков завел Telegram-канал

У временно исполняющего обязанности губернатора края появился Telegram-канал. Он уже записал приветственный пост и рассказал, что рад вернуться в родной регион.

Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края

Сегодня в краевом правительстве прошло совещание, на котором Михаил Котюков, врио губернатора, принял ряд кадровых решений.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Белый замок Шамони назвали лучшей загородной локацией для свадьбы в регионах РФБелый замок Шамони назвали лучшей загородной локацией для свадьбы в регионах РФ
  • Красноярский бренд одежды ANNPOLYAKOVA представили на красной дорожке ММКФ-2023Красноярский бренд одежды ANNPOLYAKOVA представили на красной дорожке ММКФ-2023
  • Анатолий Ващенко, Олег Сипетый, Николай Бяков – о первом крупном заработкеАнатолий Ващенко, Олег Сипетый, Николай Бяков – о первом крупном заработке
  • Красноярский One Way Loft вошел в топ-100 лучших event-площадок страныКрасноярский One Way Loft вошел в топ-100 лучших event-площадок страны
  • «По-домашнему правильные отношения»: каким встречает 12-летие «Серебряный дождь»«По-домашнему правильные отношения»: каким встречает 12-летие «Серебряный дождь»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.