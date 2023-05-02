Врио губернатора Михаил Котюков пообщается с жителями края в соцсетях

На этой неделе в Красноярске пройдет прямой эфир Михаилом Котюковым, врио губернатора. Общение запланировано сразу на трех площадках — телеграм-канале, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Прямой эфир состоится 4 мая в 19:00. Вопросы можно оставлять в комментариях, также еще часть вопросов примут во время эфира.

Вижу ваш живой интерес. Решил, что помимо обратной связи в комментариях нам необходимо пообщаться лично прямо здесь, в формате прямого эфира в социальных сетях. Готов встретиться с вами и ответить на самые актуальные вопросы», — отметил в соцсетях Михаил Котюков.

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