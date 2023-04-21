Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков завел Telegram-канал

У временно исполняющего обязанности губернатора края появился Telegram-канал. Он уже записал приветственный пост и рассказал, что рад вернуться в родной регион.

В Telegram-канале он будет рассказывать о результатах свое работы. Там же жители края могут оставлять обратную связь от жителей края.

Сегодня же нового врио губернатора представили депутатам Законодательного Собрания, членам правительства края, руководителям региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественности.

Владимир Владимирович поручил сконцентрироваться на самых актуальных для красноярцев проблемах: проработать и предложить различные варианты решений. В центре внимания, на мой взгляд, должны стоять национальные цели развития России, которые определены Президентом и непосредственно интересы жителей родного края. Основополагающими принципами нашей совместной деятельности предлагаю определить ответственность, открытость, профессиональную командную слаженную работу, ориентацию на достижение конкретного и важного результата, которого ждут от нас люди», – отметил во время выступления основные приоритеты работы Михаил Котюков.

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