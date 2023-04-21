Политологи о назначении Котюкова: «Местным элитам придется уменьшить свои амбиции»

У Красноярского края новый руководитель. DK.RU спросил красноярских политологов о том, что будет присходить в политической жизни края в связи с назначением нового главы региона.

Назначенный вчера временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков однозначно примет участие в выборах главы региона. Об этом DK.RU заявили политологи Александр Чернявский и Павел Клачков.

В таких сюжетах случайностей не бывает: если Котюкова на губернаторство благословил президент РФ, то сомнений нет —на выборы он пойдет», — сказал Чернявский.

При этом он уверен, что шансы у новоиспеченного врио очень высоки. Однако это будет зависеть от того, с кем он будет бороться за это кресло.

Ситуация была бы сложной, если бы против Котюкова вышли, например, [депутаты Заксобрания Красноярского края] Александр Глисков или Борис Мельниченко. Причем, второй в этом плане представляет гораздо большую угрозу. Думаю, сейчас будет вестись большая работа, чтобы исключить такой расклад», — считает Чернявский.

Павел Клачков разделяет мнение своего коллеги по поводу участия Михаила Котюкова в губернаторских выборах, но уверен, что конкурентов у него не будет.

Он пойдет на выборы и выиграет их. Конкуренцию ему никто составить не сможет», — категоричен он.

Выборы нового главы Красноярского края должны состоятся 10 сентября 2023. Александр Чернявский уверен, что до этого особо ярких кадровых перестановок ждать не стоит. Разве что точечные. После же выборов они будут более масштабными (естественно, в случае победы Котюкова).

Эти четыре месяца станут своеобразным тестом для команды, которую оставил Александр Усс. По их итогу, полагаю, и будут приниматься решения. Поэтому стоит ожидать перемен. Возможно даже сменится председатель правительства», — говорит политолог.

Павел Клачков также ожидает серьезных изменения в составе правительства. По его мнению, это логичный путь.

Каждый руководитель подбирает себе команду из тех, кому доверяет. Таков политический механизм. Поэтому мы, конечно, ждем новую команду — более эффективную, более деловую, более современную», — сказал он.

Не возникнет у врио губернатора и особых проблем с местными элитами, уверены политологи. Хотя, по мнению Чернявского, договариваться с ними все же придется, поскольку они традиционно сильны в Красноярском крае и представлены сразу несколькими крупными ФПГ. Но шансы добиться баланса очень высоки.

Котюкова на сегодня можно назвать равноудаленным от всех ФПГ, представленных в крае. И это очень хорошая площадка для переговоров. А с учетом федерального бэкграунда, шансы договориться очень неплохие», — считает он.

У Клачкова на эту ситуацию взгляд несколько иной: он уверен, что сейчас вообще не то время, чтобы подобные вопросы стояли сколь-либо остро.

Котюков прежде всего будет ориентироваться на указания, которые ему дал президент РФ, будет плотно работать с председателем правительства России, и если понадобиться достичь понимания этих задач на уровне края, то это будет сделано», — говорит он.

Политолог Юрий Москвич идет еще дальше. По его мнению, задача достижения договоренностей с местными элитами сейчас уже не актуальна.

Основная причина назначения Котюкова кроется в новой стратегии России, которая предполагает разворот на восток. Для ее реализации нужны новые федеральные проекты и хороший смотрящий за ними. Кандидатура Котюкова просто идеальна для этого. Он сможет привести в край такие проекты, организовать их выполнение и жесткий контроль. Соответственно элитам придется уменьшить свои амбиции и начать встраивать свои интересы в новые федеральные задачи», — уверен он.

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