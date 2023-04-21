Михаила Котюкова назначили исполняющим обязанности губернатора Красноярского края

Прежний глава региона Александр Усс был отправлен в отставку за несколько месяцев до истечения срока полномочий.

Временно исполнять обязанности губернатора Красноярского края будет Михаил Котюков. Соответствующий указ был подписан президентом России вчера вечером.

Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края. И рассчитываю на вашу поддержку», — сказал Котюков во время встречи с главой государства.

Фото: kremlin.ru

Михаил Котюков родился в декабре 1976 в Красноярске. Свою политическую карьеру он начал в 2002 с должности главного специалиста отдела инвестиционных ресурсов и экологии красноярского муниципалитета. Но уже примерно через год он перешел в администрацию Красноярского края, где занял пост заместителя начальника главного финансового управления.

В 2007 Котюкова назначили заместителем губернатора края, которым тогда был Александр Хлопонин. Также он возглавил департамент финансов.

После реформирования системы краевой власти, Михаил Котюков перешел в статус министра финансов, параллельно с этим став вице-премьером Красноярского края.

После отставки Хлопонина в 2010, Котюков также покинул краевую власть. Чуть позже (в том же году) он возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ. Еще через пару лет — в июне 2012 — его назначили заместителем главы ведомства.

В этом статусе он проработал немногим больше года, пока в октябре 2013 его не назначили руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Еще через пять лет он занял кресло Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

В январе 2020 Котюков был отправлен в отставку вместе со всем правительством страны, но уже в марте его снова назначили заместителем министра финансов РФ. В этом качестве он и проработал до вчерашнего дня.

Добавим, что тем же указом, которым Котюков был назначен врио губернатора Красноярского края, президент РФ утвердил отставку прежнего главы региона Александра Усса.