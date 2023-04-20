Александр Усс ушел в отставку. Назначен и.о. губернатора Красноярского края

После разговора с Владимиром Путиным губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку раньше окончания срока — он истекал осенью 2023.

Слухи о том, что Александр Усс не пойдет на второй срок и уйдет за полгода до выборов ходили давно. Сам г-н Усс объяснил отставку «переходом на федеральный уровень»

На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», — написал он в Telegram-канале.

СМИ и ТГ озвучивают другую версию отставки, связанную с арестом и побегом Артема Усса.

Впрочем, больше всего волновала другая тема: кто займет кресло губернатора Красноярского края? Политаналитики называли несколько кандидатур. Во-первых, это замминистра финансов Михаил Котюков. Напомним, его прочили в губернаторы и после отставки Виктора Толоконского. Второй предполагаемый кандидат — Андрей Яцкин, сенатор от Ростовской области. Также упомнаются Петр Кучеренко, замминистра науки и высшего образования и депутат ГД Сергей Сокол, который на днях вернулся из зоны СВО на хакасскую землю.

Стало известно, что Владимир Путин предложил стать и.о. губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову.