Назначен руководитель экспертно-аналитического управления губернатора
В экспертно-аналитическом управления губернатора, которое занимается социологическими исследованиями и осуществлением правового обеспечения законодательной инициативы — новый руководитель.
Распоряжение о назначении Виталия Богомазюка подписал глава края 11 апреля 2023. Трудовой контракт заключен на три года, — сообщает сайт краевого правительства.
До августа 2017 пост руководителя управления занимал Алексей Подушкин, который возглавил краевой Избирком, а в ноябре 2017 был назначен Алексей Немков. Однако осенью 2022 он уволился в связи с переходом в военно-гражданскую администрацию Запорожской области.
Виталий Богомазюк занимал должность замначальника Алексея Немкова, а после увольнения начальника г-н Богомазюк оставался в статусе и.о.
До экспертно-аналитического управления г-н Богомазюк служил в администрации губернатора — занимал должности замначальника управления общественных связей губернатора и советника руководителя администрации губернатора.
Читайте далее
-
В Красноярске ищут проектировщика для реконструкции улицы Дубровинского
Администрация Красноярска ищет подрядчика на разработку проектно-сметной документации для реконструкции ул. Дубровинского от ул. Горького до дома № 65 на ул. Бограда.12.04.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске ищут подрядчика для ремонта музея-усадьбы Сурикова
В центре Красноярска отреставрируют кровельное покрытие объекта культурного наследия – флигеля усадьбы Сурикова. Тендер появился на сайте RosTender.info.11.04.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске ищут перевозчика на маршрут №32
Конкурс по поиску перевозчика на обслуживание маршрута №32 объявила администрация города. В мэрии рассчитывают найти предприятие из других регионов, среди местных перевозчиков желающих пока нет.06.04.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске ищут подрядчика для борьбы с пылью на улицах
УДИБ разместил соответствующий контракт на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 109 млн рублей. В УДИБ считают, что в этом сезоне эти работы будут особенно актуальны.03.04.2023Новости ДККрасноярск
-
Кремль хочет, чтобы результаты на президентских выборах 2024 г. превысили итоги 2018 г.
Ориентир — явка 70% и 75% голосов за основного кандидата. По мнению политологов, добиться этого реально в условиях «сплочения вокруг флага» и отсутствия реальной конкуренции.03.04.2023Новости ДКЕкатеринбург