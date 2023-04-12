Назначен руководитель экспертно-аналитического управления губернатора

В экспертно-аналитическом управления губернатора, которое занимается социологическими исследованиями и осуществлением правового обеспечения законодательной инициативы — новый руководитель.

Распоряжение о назначении Виталия Богомазюка подписал глава края 11 апреля 2023. Трудовой контракт заключен на три года, — сообщает сайт краевого правительства.

До августа 2017 пост руководителя управления занимал Алексей Подушкин, который возглавил краевой Избирком, а в ноябре 2017 был назначен Алексей Немков. Однако осенью 2022 он уволился в связи с переходом в военно-гражданскую администрацию Запорожской области.

Виталий Богомазюк занимал должность замначальника Алексея Немкова, а после увольнения начальника г-н Богомазюк оставался в статусе и.о.

До экспертно-аналитического управления г-н Богомазюк служил в администрации губернатора — занимал должности замначальника управления общественных связей губернатора и советника руководителя администрации губернатора.

Читайте далее