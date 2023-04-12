В Красноярске ищут проектировщика для реконструкции улицы Дубровинского

Администрация Красноярска ищет подрядчика на разработку проектно-сметной документации для реконструкции ул. Дубровинского от ул. Горького до дома № 65 на ул. Бограда.

Начальная максимальная цена контракта составляет почти 13,9 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 мая. Победителю предстоит до конца 2023 провести инженерные изыскания, разработать проектно-сметную и рабочую документацию на реконструкцию улицы, сделать информационную модель и получить положительное заключение госэкспертизы.

Проектировщику предстоит обследовать конструкции подпорной стены, предусмотреть возможность увеличения ширины проезжей части до нормативов, сделать дорогу удобнее для пешеходов и маломобильных людей.

В прошлом году уже пытались найти подрядчика для этих работ, но тогда никто на торги не заявился.

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