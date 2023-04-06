Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.04
79,35
86,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске ищут перевозчика на маршрут №32

В Красноярске ищут перевозчика на маршрут №32
Иллюстрация: администрация города

Конкурс по поиску перевозчика на обслуживание маршрута №32 объявила администрация города. В мэрии рассчитывают найти предприятие из других регионов, среди местных перевозчиков желающих пока нет.

#НОВОСТИ
По условиям контракта, перевозчик должен выводить в рейс 12 автобусов экологического класса не ниже Евро-3. Вместимость транспортных средств — не менее 80 пассажиров с 22 сидячими местами. Салон должен быть оборудован камерами видеонаблюдения, как минимум три автобуса должны быть удобны для маломобильных пассажиров.
Переговоры с предложением о работе на маршруте №32 вели со всеми перевозчиками Красноярска, однако никто так и не заявился его обслуживать. Мы надеемся привлечь автотранспортные предприятия из других городов», — рассказал Максим Силкин, руководитель департамента транспорта.
Напомним, этот маршрут ранее обслуживало предприятие «Стрелец». В 2021 с перевозчиком расторгли контракт, так как на предприятие столкнулись с нехваткой кадров. По этой причине на маршруте практически не было автобусов.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию«ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию
  • «Экономика горы»: красноярские металлурги взяли новый вектор развития«Экономика горы»: красноярские металлурги взяли новый вектор развития
  • В Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеровВ Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеров
  • Пекарня Александра Митракова «12 слоев» превратится в сетьПекарня Александра Митракова «12 слоев» превратится в сеть
  • Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.