В Красноярске ищут перевозчика на маршрут №32
Конкурс по поиску перевозчика на обслуживание маршрута №32 объявила администрация города. В мэрии рассчитывают найти предприятие из других регионов, среди местных перевозчиков желающих пока нет.
По условиям контракта, перевозчик должен выводить в рейс 12 автобусов экологического класса не ниже Евро-3. Вместимость транспортных средств — не менее 80 пассажиров с 22 сидячими местами. Салон должен быть оборудован камерами видеонаблюдения, как минимум три автобуса должны быть удобны для маломобильных пассажиров.
Переговоры с предложением о работе на маршруте №32 вели со всеми перевозчиками Красноярска, однако никто так и не заявился его обслуживать. Мы надеемся привлечь автотранспортные предприятия из других городов», — рассказал Максим Силкин, руководитель департамента транспорта.
Напомним, этот маршрут ранее обслуживало предприятие «Стрелец». В 2021 с перевозчиком расторгли контракт, так как на предприятие столкнулись с нехваткой кадров. По этой причине на маршруте практически не было автобусов.
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