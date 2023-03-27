«КрасАвиа» изменила норму бесплатного провоза багажа

С 26 марта в авиакомпании начнут использовать систему Piece Concept.

Региональный авиаперевозчик «КрасАвиа» с 26 марта 2023 перешел на систему перевозки багажа Piece Concept (PC): в рамках так называемой «штучной концепции» пассажиры смогут бесплатно взять на рейс до 23 кг багажа на одно место.

PC — условная единица, обозначающая багажное место. Если в качестве нормы провоза указано значение 1PC, соответственно, по тарифу можно бесплатно провезти один чемодан либо одну сумку, максимальный вес и допустимые габариты которого обозначаются самим перевозчиком.

С 26 марта норма багажа для пассажирова «КрасАвиа» будет определяться количеством занятых мест. Согласно информации, опубликованной на сайте авиаперевозчика, теперь пассажиры могут бесплатно взять на рейс багажное места весом:

до 23 кг для тарифа «Оптимум»,

до 10 кг для тарифа «Стандарт».

При этом габариты багажного места по суммарным измерениям не должны быть больше 203 см. Дополнительно в салон можно будет взять ручную кладь, вес которой не должен превышать 5 кг. Допустимые габариты варьируются исходя из типа воздушного судна.

До 26 марта максимальная норма бесплатного провоза багажа составляла 20 кг.

В пресс-службе «КрасАвиа» пояснили, что переход на Piece Concept связана с предстоящим выходом компании на международный рынок: в настоящее время эта система используется большинством представителей воздушного транспорта.

Лимиты на вес и габариты багажа для одного условного места определяется непосредственно перевозчиком: зачастую они зависят от маршрута, тарифа и статуса пассажира. Авиакомпании могут опираться на рекомендации IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), согласно которым одно место багажа в эконом-классе — сумка/чемодан весом до 23 килограмм, одно багажное место в бизнес-классе — чемодан/сумка весом до 32 килограмм, и общими габаритными размерами (длина + высота + ширина) не более 158 см.

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