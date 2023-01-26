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Авиакомпания «КрасАвиа» представила программу полетов на лето

Авиакомпания «КрасАвиа» представила программу полетов на лето
Иллюстрация: Евгения Шихалеева

Авиакомпания «КрасАвиа» открыла продажу билетов на рейсы с 26 марта по 28 октября. Весной, летом и осенью авиаперевозчик будет летать по более чем 30 направлениям.

#НОВОСТИ
Среди новых направлений — аэропорт «Полярный» города Удачный в республике Саха (Якутия). Улететь можно будет с 6 июня по вторникам. На направлении будут работать самолеты ATR-72, стоимость билета от 10 670 рублей в одну сторону.
 
Также «КрасАвиа» будет летать из Красноярска в города края: Туру, Байкит, Ванавару, Подкаменную Тунгуску, Туруханск, Игарку, Светлогорск, Северо-Енисейск, Ярцево, Мотыгино, Богучаны, Кодинск, а из Норильска — в Диксон и Хатангу.
 
Кроме того, из столицы края в расписании стоят рейсы в Горно-Алтайск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Кызыл, Омск, Чару, Талакан, Ленск, Таксимо, Полярный. На маршруте Красноярск–Нижнеангарск частоту полетов увеличат до 5 раз в неделю.
 
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Автор: Петр Савельев
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