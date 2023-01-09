«КрасАвиа» приросла пассажирами более чем на треть

Большая часть этого объема перевезена регулярными рейсами. По ним прирост почти 60%.

За 2022 компания «КрасАвиа» перевезла 412 тыс. пассажиров, что на 35% больше, чем годом ранее. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, основная часть из них — 300 тыс. человек — летала регулярными рейсами (здесь прирост год к году составил 59%).

Авиакомпания уверенно стремится к статусу ведущего регионального перевозчика в Сибирском федеральном округе. В планах на 2023 год — дальнейшее развитие географии полетов и увеличение частоты рейсов на уже действующих направлениях, поддержание стабильно высокого уровня безопасности и сервиса, расширение парка воздушных судов, повышение уровня автоматизации всех процессов и квалификации персонала», — рассказал генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.

На сегодня маршрутная сеть насчитывает 33 регулярных направления. В общей сложности борты «КрасАвиа» налетали 25 000 часов (+9% к 2021).

Также в этом году «КрасАвиа» получила международный код IATA, позволяющий авиакомпании выполнять международные рейсы, первой из региональных авиакомпаний внедрила систему электронных полетных заданий и завершила сертификацию по международному стандарту ISO 9001. А в мае она получила премию «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года — перевозки на региональных и местных маршрутах».

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