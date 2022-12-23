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Еще одна авиакомпания полетит из Красноярска в Москву

Еще одна авиакомпания полетит из Красноярска в Москву
Иллюстрация: Евгения Шихалеева / vk.com/kja.aero

Авиакомпания Smartavia открывает из Красноярска рейсы в Москву. Улететь можно будет с 26 декабря по 10 января.

#НОВОСТИ
В пресс-службе аэропорта Красноярск рассказали, что из Москвы самолеты будут летать по понедельникам, средам и пятницам. Борт будет вылетать в 22:50, а прилётать в 7:50. Из Красноярска Smartavia будет летать по вторникам, четвергам и субботам. Вылетать самолет будет в 09:00, а прилетать в столицу в 10:15. Время везде указано местное.
 
Билет из Красноярска в Москву обойдется от 7 590 руб., а из Москвы — от 6 490 руб. Билеты туда и обратно можно купить от 14 080 руб.
 
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Автор: Петр Савельев
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