Еще одна авиакомпания полетит из Красноярска в Москву
Авиакомпания Smartavia открывает из Красноярска рейсы в Москву. Улететь можно будет с 26 декабря по 10 января.
В пресс-службе аэропорта Красноярск рассказали, что из Москвы самолеты будут летать по понедельникам, средам и пятницам. Борт будет вылетать в 22:50, а прилётать в 7:50. Из Красноярска Smartavia будет летать по вторникам, четвергам и субботам. Вылетать самолет будет в 09:00, а прилетать в столицу в 10:15. Время везде указано местное.
Билет из Красноярска в Москву обойдется от 7 590 руб., а из Москвы — от 6 490 руб. Билеты туда и обратно можно купить от 14 080 руб.
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Один из них уже прибыл. Его поставили на дежурство по Эвенкии.
В Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропорта
Со вторника, 8 ноября, на парковке аэропорта Красноярск начнут действовать новые тарифы. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта.