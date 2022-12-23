Еще одна авиакомпания полетит из Красноярска в Москву

Авиакомпания Smartavia открывает из Красноярска рейсы в Москву. Улететь можно будет с 26 декабря по 10 января.

В пресс-службе аэропорта Красноярск рассказали, что из Москвы самолеты будут летать по понедельникам, средам и пятницам. Борт будет вылетать в 22:50, а прилётать в 7:50. Из Красноярска Smartavia будет летать по вторникам, четвергам и субботам. Вылетать самолет будет в 09:00, а прилетать в столицу в 10:15. Время везде указано местное.

Билет из Красноярска в Москву обойдется от 7 590 руб., а из Москвы — от 6 490 руб. Билеты туда и обратно можно купить от 14 080 руб.

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Один из них уже прибыл. Его поставили на дежурство по Эвенкии.

В Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропорта

Со вторника, 8 ноября, на парковке аэропорта Красноярск начнут действовать новые тарифы. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта.