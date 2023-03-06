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«Аэрофлот» подключил «КрасАвиа» к своему хабу в Красноярске

«Аэрофлот» подключил «КрасАвиа» к своему хабу в Красноярске
Иллюстрация: vk.com/krasavia

С помощью региональной компании нацперевозчик планирует увеличить количество пассажиров на собственных рейсах.

#НОВОСТИ

Компании «Аэрофлот» и «КрасАвиа» договорились о трехлетнем сотрудничестве. Соответствующее соглашение было подписано на Красноярском экономическом форуме 2023.

«Аэрофлот» подключил «КрасАвиа» к своему хабу в Красноярске 1

Как говорят в пресс-службе национального перевозчика, основная цель этой договоренности — расширить возможности населения Красноярского края в части перелетов как по региону, так и за его пределами.

Сотрудничество с „КрасАвиа“ откроет дополнительные возможности развития внутрирегиональных и межрегиональных перевозок на базе нашего хаба. Доставка пассажиров из пунктов Красноярского края в узловой аэропорт для дальнейшей отправки международными или межрегиональными рейсами „Аэрофлота“ значительно упростит путешественникам перемещение по стране и расширит доступ к маршрутной сети компаний группы», — говорит первый заместитель генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

В «КрасАвиа» уточнили, что инициатива заключения этого соглашения принадлежит «Аэрофлоту».

Благодаря сотрудничеству пассажирский сервис повысится, упростятся стыковки и перевозка багажа. Для этого у нас есть единая технологическая платформа — отечественная система продаж и большой опыт работы в группе компаний», — сказал генеральный директор регионального авиаперевозчика Андрей Егоров.

Добавим, что из 3 млн пассажиров, которые прошли в прошлом году через аэропорт Красноярска, более 1 млн перевез «Аэрофлот».

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В воздушной гавани ожидают роста пассажиропотока за счет рейсов как по России, так и за рубеж.

Авиакомпания «КрасАвиа» будет из Красноярска летать в Монголию

Авиакомпания «КрасАвиа» впервые начнет летать за пределы страны. Перевозчик получил иностранный сертификат эксплуатанта для выполнения регулярных рейсов в Улан-Батор (столица Монголии).

На базе Красноярского аэропорта будут обслуживать новые российские самолеты

На КЭФ-2023 подписали трехстороннее соглашение о создании центра послепродажного обслуживания новой отечественной авиационной техники на базе международного аэропорта Красноярск.

 

Автор: Петр Савельев
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