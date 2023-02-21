Авиакомпания «КрасАвиа» будет из Красноярска летать в Монголию

«КрасАвиа» является региональной авиакомпанией, базирующейся в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов, включая 2 ATR 72-500, 5 ATR 42-500, 3 самолета Ан-24, 4 - Ан-26, а также L-410, Як-42, вертолеты Ми-8Т, Ми-8МТВ-1. В маршрутной сети авиакомпании более 30 направлений.

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