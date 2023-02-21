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Авиакомпания «КрасАвиа» будет из Красноярска летать в Монголию

Авиакомпания «КрасАвиа» будет из Красноярска летать в Монголию
Иллюстрация: Евгения Шихалеева

Авиакомпания «КрасАвиа» впервые начнет летать за пределы страны. Перевозчик получил иностранный сертификат эксплуатанта для выполнения регулярных рейсов в Улан-Батор (столица Монголии).

#НОВОСТИ
Полеты стартуют в мае. Точная дата запуска рейсов пока не сообщается. Летать в Монголию «КрасАвиа» будет каждую неделю. Также планируют сделать удобную стыковку рейсов между Улан-Батором и Кызылом через Красноярск.
Красноярск – Улан-Батор – это первое международное регулярное направление «КрасАвиа», и мы надеемся, не единственное. Интенсивное развитие экономических отношений между Красноярским краем и Монголией вызвало необходимость открытия прямого регулярного рейса, и есть основания полагать, что направление будет востребовано с обеих сторон», – рассказал генеральный директор авиакомпании Андрей Егоров

Справка

 
«КрасАвиа» является региональной авиакомпанией, базирующейся в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов, включая 2 ATR 72-500, 5 ATR 42-500, 3 самолета Ан-24, 4 - Ан-26, а также L-410, Як-42, вертолеты Ми-8Т, Ми-8МТВ-1. В маршрутной сети авиакомпании более 30 направлений.
 

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Автор: Петр Савельев
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