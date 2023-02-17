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В Красноярском крае может появиться база для обслуживания отечественных самолетов

В Красноярском крае может появиться база для обслуживания отечественных самолетов
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Красноярский край может стать базовым регионом для обслуживания новых воздушных судов российского производства. Об этом сообщил Александр Усс, губернатор края, в интервью на канале «Енисей».

#НОВОСТИ
Он рассказал, что сейчас идут переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ о создании на базе международного аэропорта Красноярск центра технического обслуживания воздушных судов.
— В Красноярском крае идет поэтапное развитие малой авиации. Мы обновляем региональный авиапарк, на подходе – два воздушных судна российского производства ТВРС-44 «Ладога» и ЛМС-901 «Байкал». Один из них идет на замену Ан-24, а другой – Ан-2», — рассказал губернатор. 
Красноярский край планирует купить десять самолетов «Байкалов» и двадцать «Ладог». На первом этапе планируют испытать опытный образец «Ладоги» в аэропорту Черемшанка. После испытаний воздушное судно хотят передать авиакомпании «КрасАвиа» для перевозки пассажиров.
 
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Автор: Петр Савельев
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