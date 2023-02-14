Большие планы на будущее: аэропорт Красноярск продолжит развиваться

В этом году авиации РФ исполняется 100 лет. В 1923 был выполнен первый пассажирский авиарейс по маршруту Москва-Нижний Новгород, на борту было 9 пассажиров.

С этого полета авиакомпании «Аэрофлот» и началась история гражданской авиации в России. Все эти 100 лет воздушный флот России активно развивался: появились новые пассажирские самолеты, регулярные авиалинии и аэропорты мирового уровня. Одна из таких воздушных гаваней открыта в Красноярске и носит имя оперного певца Дмитрия Александровича Хворостовского.

Сегодня аэропорт Красноярск — это один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегический транзитный узел в воздушном сообщении между Европой и Азией. Регулярными и чартерными пассажирскими перевозками из международного аэропорта занимаются более 20 авиакомпаний, они летают более чем по 60 направлениям. Второй год международный аэропорт Красноярск является вторым после Шереметьево хабом для национального перевозчика – группы «Аэрофлот».

Комплекс аэропорта состоит из пассажирского терминала площадью около 58 тысяч кв. м с пропускной способностью 1 302 пассажиров/час, грузового терминала, ангарного комплекса для технического обслуживания воздушных судов. Парк спецтранспорта насчитывает больше 200 единиц специализированной техники мирового класса.

В аэропорту продолжают расширять маршрутную сеть. Так, в прошлом году из Красноярска стали летать в Коломбо и Бодрум, возобновились перелеты в Таиланд (Пхукет, Утапао). По России стали доступны прямые рейсы в Алматы, Астану, Минеральные Воды, Тобольск и Чару.

Мы продолжаем работу по привлечению новых перевозчиков и в прошлом году авиакомпании «Азимут» и Smartavia стали нашими новыми партнерами, также Somon Air возобновили полетную программу из аэропорта Красноярск. Мы вообще посвятили 2022 повышению качества обслуживания пассажиров, перестроили ряд внутренних процессов в соответствии с философией гостеприимства, улучшили многие сервисы. Главным событием стал рекордный пассажиропоток, которого нам удалось достичь – впервые международный аэропорт Красноярск обслужил 3 000 000 пассажиров! Это результат большого труда и слаженной работы профессионалов своего дела, без которых нельзя представить современную авиацию России», — рассказал генеральный директор Андрей Метцлер

В аэропорту Красноярск делятся большими планами на будущее. Предстоит завершить реконструкцию перрона, расширить полётную программу и увеличить количество субсидируемых рейсов, особенно краевого перевозчика – «КрасАвиа». Есть планы и по реконструкции ангаров для обслуживания воздушных судов, строительству железнодорожной ветки, и даже создания на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка международного транспортно-логистического хаба с особой экономической зоной.

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