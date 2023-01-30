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«Аэрофлот» планирует летать чаще из Красноярска в Китай

«Аэрофлот» планирует летать чаще из Красноярска в Китай
Иллюстрация: Евгения Шихалеева

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует существенно увеличить объемы перевозок пассажиров в Турцию и Китай. Такими планами поделился генеральный директор компании Сергей Александровский.

#НОВОСТИ
Из Москвы будет увеличение частот по существующим направлениям в Китай. Почти по всем мы сейчас увеличиваемся до трех частот, потенциально рассматриваем увеличение до семи частот, но это будет зависеть от спроса. Кроме того, планируем расширение разлета в Китай из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска», — рассказал ТАСС гендиректор авиакомпании. 
Кроме того, в планах перевозчика развиваться на туристических направлениях, в частности, летать чаще в Турцию, Египет, Таиланд и внутри страны. 
По 2023 году планируем более 3 млн пассажиров перевезти в рамках комплексного турпакета на регулярных рейсах, в том числе более 1 млн — внутри РФ. На внутренних линиях значительный объем придется на Сочи, Минеральные воды, на международных — Турция, Египет, Пхукет, возможно появится Энфида (Тунис). Сейчас выбираем партнера туроператора», — отметил Сергей Александровский. 

Справка

 
Справка Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2022 году Аэрофлот перевёз 20,5 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 40,7 млн. К 2030 году группа намерена приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
 

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Автор: Петр Савельев
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