«Аэрофлот» планирует летать чаще из Красноярска в Китай

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует существенно увеличить объемы перевозок пассажиров в Турцию и Китай. Такими планами поделился генеральный директор компании Сергей Александровский.

Из Москвы будет увеличение частот по существующим направлениям в Китай. Почти по всем мы сейчас увеличиваемся до трех частот, потенциально рассматриваем увеличение до семи частот, но это будет зависеть от спроса. Кроме того, планируем расширение разлета в Китай из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска», — рассказал ТАСС гендиректор авиакомпании.

Кроме того, в планах перевозчика развиваться на туристических направлениях, в частности, летать чаще в Турцию, Египет, Таиланд и внутри страны.