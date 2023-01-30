«Аэрофлот» планирует летать чаще из Красноярска в Китай
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует существенно увеличить объемы перевозок пассажиров в Турцию и Китай. Такими планами поделился генеральный директор компании Сергей Александровский.
Из Москвы будет увеличение частот по существующим направлениям в Китай. Почти по всем мы сейчас увеличиваемся до трех частот, потенциально рассматриваем увеличение до семи частот, но это будет зависеть от спроса. Кроме того, планируем расширение разлета в Китай из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска», — рассказал ТАСС гендиректор авиакомпании.
По 2023 году планируем более 3 млн пассажиров перевезти в рамках комплексного турпакета на регулярных рейсах, в том числе более 1 млн — внутри РФ. На внутренних линиях значительный объем придется на Сочи, Минеральные воды, на международных — Турция, Египет, Пхукет, возможно появится Энфида (Тунис). Сейчас выбираем партнера туроператора», — отметил Сергей Александровский.
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