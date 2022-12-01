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Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов из Красноярска в Южно-Сахалинск и Улан-Удэ

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов из Красноярска в Южно-Сахалинск и Улан-Удэ
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы с января по март. Самолетами «Авроры» из Красноярска можно будет улететь в Южно-Сахалинск и Улан-Удэ.

#НОВОСТИ
Также в Улан-Удэ можно будет улететь из Владивостока.
 
Как сообщается на сайте авиаперевозчика, билет из Владивостока в Улан-Удэ и из Южно-Сахалинска в Красноярск обойдется от 3000 рублей. Такая же стоимость — и в обратном направлении. Из Красноярска в Улан-Удэ билеты стоят от 2000 рублей в одну сторону.
 
Улететь из Красноярска в Улан-Удэ и Южно-Сахалинск можно по четвергам и субботам. На направлении работает Airbus A319. Количество недорогих билетов ограничено.
 
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Продажа билетов уже открыта. Первый рейс состоится после Нового года.

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Летать будут в два города несколько раз в неделю. Старт полетов запланирован на конец ноября.

Автор: Петр Савельев
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