Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов из Красноярска в Южно-Сахалинск и Улан-Удэ

Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы с января по март. Самолетами «Авроры» из Красноярска можно будет улететь в Южно-Сахалинск и Улан-Удэ.

Также в Улан-Удэ можно будет улететь из Владивостока.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, билет из Владивостока в Улан-Удэ и из Южно-Сахалинска в Красноярск обойдется от 3000 рублей. Такая же стоимость — и в обратном направлении. Из Красноярска в Улан-Удэ билеты стоят от 2000 рублей в одну сторону.

Улететь из Красноярска в Улан-Удэ и Южно-Сахалинск можно по четвергам и субботам. На направлении работает Airbus A319. Количество недорогих билетов ограничено.

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Продажа билетов уже открыта. Первый рейс состоится после Нового года.

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Летать будут в два города несколько раз в неделю. Старт полетов запланирован на конец ноября.