Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидии из Красноярска на Дальний Восток

С 7 декабря Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год. Спецтарифы действуют и на рейсы компаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под кодом SU.

Из Красноярска по спецтарифу можно будет улететь в Хабаровск и Благовещенск. В Хабаровск билет стоит 6 000 рублей для взрослых и 4 500 рублей — для детей от 2 до 12 лет. В Благовещенск тариф следующий: 5 500 рублей для взрослых и 4 125 рублей для детей.

Купить недорогие билеты возможно только на рейсы в эконом-классе. Воспользоваться субсидированными перевозками могут пассажиры до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида; многодетные семьи.