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Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидии из Красноярска на Дальний Восток

Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидии из Красноярска на Дальний Восток
Иллюстрация: ДК

С 7 декабря Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год. Спецтарифы действуют и на рейсы компаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под кодом SU.

#НОВОСТИ
Из Красноярска по спецтарифу можно будет улететь в Хабаровск и Благовещенск. В Хабаровск билет стоит 6 000 рублей для взрослых и 4 500 рублей — для детей от 2 до 12 лет. В Благовещенск тариф следующий: 5 500 рублей для взрослых и 4 125 рублей для детей.
 
Купить недорогие билеты возможно только на рейсы в эконом-классе. Воспользоваться субсидированными перевозками могут пассажиры до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида; многодетные семьи.
 

Справка

 
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав входят авиакомпании «Россия» и «Победа». Общая доля группы на российском рынке в 2021 составила 39,1%. В 2021 Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 45,8 млн.
 

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Продажа билетов уже открыта. Первый рейс состоится после Нового года.

 

Автор: Петр Савельев
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