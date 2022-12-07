Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидии из Красноярска на Дальний Восток
С 7 декабря Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год. Спецтарифы действуют и на рейсы компаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под кодом SU.
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