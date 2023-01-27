«КрасАвиа» начала летать из Красноярска в Омск

Полетная программа распространяется и на весну этого года.

Авиакомпания «КрасАвиа» запустила рейсы по маршруту Красноярск — Омск. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

На старте программы летать будут по понедельникам и пятницам. Вылет в 22:20. Однако с 1 февраля расписание изменится — перелеты будут совершать по средам в 23:00.

Далее запланировано три одиночных рейса — 6, 9 и 10 февраля с вылетом в 22:20, 21:10 и 11:40 соответственно.

На регулярную основу рейсы в Омск вернутся с 13 февраля. Летать будут по понедельникам и средам в 22:20, а с 31 марта еще и по пятницам в то же время.

Стоимость перелета с багажом в одну сторону начинается от 3 500 рублей, а туда и обратно — от 7 000 рублей.

Помимо этого в Омск из Красноярска сейчас можно улететь авикомпанией NordStar, единственный рейс которой по этому маршруту запланирован на 3 февраля.

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