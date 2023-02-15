Рекордный пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос на 20% в январе 2023

Пассажиропоток красноярского аэропорта за январь увеличился на 20% по сравнению с аналогичным показателем в 2022.

Объем перевозок международного аэропорта Красноярска за январь 2023 достиг 246 023 человека: это значение на 20% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В январе 2022 пассажиропоток составил 205 333 человека — тогда это стало рекордным значением месяца.

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, за январь 2023 количество самолетовылетов снизилось на 20% до 1 215, в то время как в январе прошлого года этот показатель был равен 1 512.

В сравнении с январем 2022 уменьшился и грузооборот: его объем снизился на 39% и составил 891 тонну.

Самыми востребованными направлениями у красноярцев за первый месяц 2023 стали Москва, Новосибирск, Пхукет, Санкт-Петербург, Сочи и Норильск.

Лидерами по количеству перевезенных пассажиров стали «Аэрофлот», «Россия», S7, NordStar, Utair и «КрасАвиа».

Напомним, за 2022 пассажирами международного аэропорта Красноярск стали больше трех миллионов человек — этот показатель объявили рекордным.

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