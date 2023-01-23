Nordwind полетит из Красноярска в Казань и Махачкалу

Полеты начнутся в мае и продлятся до конца октября 2023.

Авиакомпания Nordwind Airlines весной этого года запустит два новых направления из Красноярска — в Казань и Махачкалу, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

Перелеты Красноярск — Казань стартуют 2 мая. До 26 числа этого месяца они будут производится по вторникам и пятницам. Вылет в 06:20.

Далее расписание чуть измениться: пятничный рейс продолжит вылетать в это же время, а вторничный сдвинется на 06:45.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 6 233 рубля, а туда-обратно — от 12 466 рублей.

В Махачкалу борты Nordwind полетят с 1 мая по понедельникам и средам. В первом случае вылет в 05:40, а во втором в 09:35.

Цены билетов начинаются от 10 124 рублей в одну сторону и от 20 433 рубля — туда и обратно.

Добавим, что пока рейс в Махачкалу от Nordwind — единственный способ улететь в этот город. В Казань же весной-осенью 2023 можно будет улететь и самолетами NordStar’а. А сейчас это можно сделать при помощи компании «ЮВТ Аэро».

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Также улететь самолетами авиакомпании можно в обратном направлении. Полёты выполняются раз в неделю, по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

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