Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.01
68,66
74,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Nordwind полетит из Красноярска в Казань и Махачкалу

Nordwind полетит из Красноярска в Казань и Махачкалу
Иллюстрация: vk.com/nord_wind_airlines

Полеты начнутся в мае и продлятся до конца октября 2023.

#НОВОСТИ

Авиакомпания Nordwind Airlines весной этого года запустит два новых направления из Красноярска — в Казань и Махачкалу, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

Перелеты Красноярск — Казань стартуют 2 мая. До 26 числа этого месяца они будут производится по вторникам и пятницам. Вылет в 06:20.

Далее расписание чуть измениться: пятничный рейс продолжит вылетать в это же время, а вторничный сдвинется на 06:45.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 6 233 рубля, а туда-обратно — от 12 466 рублей.

В Махачкалу борты Nordwind полетят с 1 мая по понедельникам и средам. В первом случае вылет в 05:40, а во втором в 09:35.

Цены билетов начинаются от 10 124 рублей в одну сторону и от 20 433 рубля — туда и обратно.

Добавим, что пока рейс в Махачкалу от Nordwind — единственный способ улететь в этот город. В Казань же весной-осенью 2023 можно будет улететь и самолетами NordStar’а. А сейчас это можно сделать при помощи компании «ЮВТ Аэро».

Читайте также:

Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Красноярска в Челябинск

Также улететь самолетами авиакомпании можно в обратном направлении. Полёты выполняются раз в неделю, по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Красноярску добавят рейсов в Таиланд

Один из федеральных туроператоров решил запустить собственные перелеты из трех сибирских городов.

Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 стал рекордным

По итогам 2022 международный аэропорт Красноярск обслужил 3 092 342 пассажира. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю работы воздушной гавани.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд избрал меру пресечения Максиму ГуревичуСуд избрал меру пресечения Максиму Гуревичу
  • Адвокат Максима Гуревича собирается обжаловать меру пресеченияАдвокат Максима Гуревича собирается обжаловать меру пресечения
  • Красноярск ожидает резкое потепление на последней неделе января до –6°CКрасноярск ожидает резкое потепление на последней неделе января до –6°C
  • В цеху завода «Красцветмет» случился пожарВ цеху завода «Красцветмет» случился пожар
  • В Красноярске появился закрытый чат для предпринимателейВ Красноярске появился закрытый чат для предпринимателей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.