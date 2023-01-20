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Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Красноярска в Челябинск

Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Красноярска в Челябинск
Иллюстрация: ДК

Также улететь самолетами авиакомпании можно в обратном направлении. Полёты выполняются раз в неделю, по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

#НОВОСТИ
Из Красноярска вылет запланирован в 08:35, а прилёт в Челябинск — в 09:45. Из Челябинска рейсы стоят по расписанию в 02:25, а прилет в Красноярск — в 07:25. 
 
Перелет в одну сторону обойдется от 5 515 руб., туда-обратно — от 11 030 руб. 
 
По данным сайта аэропорта, Red Wings — это единственная компания, которая летает из Красноярска в Челябинск.
 

Справка

 
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании – «Домодедово», «Жуковский», «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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