Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Красноярска в Челябинск

Также улететь самолетами авиакомпании можно в обратном направлении. Полёты выполняются раз в неделю, по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Из Красноярска вылет запланирован в 08:35, а прилёт в Челябинск — в 09:45. Из Челябинска рейсы стоят по расписанию в 02:25, а прилет в Красноярск — в 07:25.

Перелет в одну сторону обойдется от 5 515 руб., туда-обратно — от 11 030 руб.

По данным сайта аэропорта, Red Wings — это единственная компания, которая летает из Красноярска в Челябинск.

Справка Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании – «Домодедово», «Жуковский», «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.

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