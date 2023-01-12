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Из Красноярска стало дешевле улететь в Санкт-Петербург и Сочи

Из Красноярска стало дешевле улететь в Санкт-Петербург и Сочи
Автор фото: Даниил Горланов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Акция действует на все рейсы в эти города, выполняемые авиакомпанией «Россия», и распространяется как на перелеты в одну сторону, так и туда-обратно.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Россия» снизила цену на билеты в Санкт-Петербург и Сочи из Красноярска, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

В культурную столицу перевозчик сейчас летает ежедневно, а с 15 января добавится еще один рейс — по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Цены билетов на них в одну сторону теперь начинаются от 6 888 рублей, а туда-обратно — от 11 576 рублей.

В Сочи же можно улететь минимум за 5 893 рубля, а туда и обратно — за 8 586 рублей. Рейсы выполняются ежедневно.

До какого числа продлится эта акция и на какие даты перелетов она распространяется, не ясно — оперативно связаться с пресс-службой аэропорта или авиакомпании не удалось. Программы же полетов «России» в Санкт-Петербург и Сочи действуют до конца марта.

Обновлено в 11:30: В аэропорту Красноярска DK.RU рассказали, что снижение цен обусловлено низким сезоном на этих направлениях.

До какого срока они продержутся на этом уровне, сказать сложно. Возможно до марта. Или пока не кончатся билеты по таким ценам», — сказали в воздушной гавани.

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Автор: Петр Савельев
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