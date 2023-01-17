Красноярску добавят рейсов в Таиланд

Один из федеральных туроператоров решил запустить собственные перелеты из трех сибирских городов.

Компания FUN&SUN решали увеличить число рейсов в Паттайю из Иркутска, Красноярска и Новосибирска, сообщает Ассоциация туроператоров России.

К рейсам AZUR air, которые FUN&SUN грузит совместно с Coral Travel, добавятся собственные рейсы FUN&SUN», — говорят в АТОР.

Дополнительные полеты из Иркутска стартуют с 4 февраля, из Красноярска — с 1 февраля, из Новосибирска — с 31 января. Причем, если из Иркутска и Красноярска летать будут раз в 10 ночей, то из Новосибирска — еженедельно.

В аэропорту Красноярска DK.RU подтвердили, что планы по увеличению числа полетов в Паттайю действительно существуют, но FUN&SUN пока на запросила «слоты под этот рейс».

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