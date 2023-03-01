Красноярский аэропорт рассказал о планах на пассажиров

В воздушной гавани ожидают роста пассажиропотока за счет рейсов как по России, так и за рубеж.

По итогу 2023 в аэропорту Красноярска ожидают роста пассажиропотока на 6%. Об этом DK.RU рассказал заместитель генерального директора по авиационной коммерции воздушной гавани Сергей Крупенников.

Добиться такого прироста в аэропорту планируют за счет продолжения работы хаба «Аэрофлота», развития сети субсидированных рейсов в том числе компанией «КрасАвиа», а также увеличения рейсов по маршрутам внутреннего туризма (к уже традиционным Сочи, Минеральным Водам, Иркутску (Байкал), Новокузнецку (Шерегеш), Горно-Алтайску в этом году добавится Махачкала и Казань). Помимо этого авиаторы рассчитывают на прибавку по направлениям Китая и Монголии.

В принятой стратегии на 2023 мы придерживаемся базового сценария, по которому планируем рост пассажиропотока на 6% по отношению к 2022. И первые два месяца этого года мы наблюдаем увеличение пассажирского трафика в сравнении с прошлогодними январем и февралем. Это укрепляет наш сдержанный оптимизм», — говорит Крупенников.

Напомним, что по итогу прошлого года пассажиропоток красноярского аэропорта превысил 3 млн человек, увеличившись на 13% к 2021. Тенденция к росту сохраняется и сейчас. Так, в январе 2023 через аэропорт прошло 246 023 пассажира, что на 20% больше, чем в этом же месяце годом ранее.

Стоит также отметить, что в декабре 2022 рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг компании «Эра Групп» (управляет аэропортом Красноярска) на уровне ruA+, при этом повысив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Установление позитивного прогноза обусловлено сильными операционными и финансовыми результатами компании в 2022, которые способствовали сохранению динамики снижения долговой нагрузки в условиях спада в авиационной отрасли и общего ухудшения макроэкономической ситуации», — сказано в отчете агентства.

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