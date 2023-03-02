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«КрасАвиа» станет одним из первых заказчиков нового самолета «Ладога»

«КрасАвиа» станет одним из первых заказчиков нового самолета «Ладога»
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сегодня на Красноярском экономическом форуме подписали соглашение между «КрасАвиа» и «Уральским заводом гражданской авиации» на поставку 20 единиц воздушного судна «Ладога» в Красноярский край.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «КрасАвиа» станет одним из первых заказчиков нового воздушного судна. По соглашению, поставка самолетов будет идти в 2026...2030. Сначала КрасАвиа и УЗГА проведут контрольную эксплуатацию самолета в реальных географических и климатических условиях Сибири и Арктической зоны. Если все пройдет гладко, то потом самолеты будут покупать по схеме финансового лизинга.
Красноярский край станет первым в России в смысле освоения нового регионального самолета, и это важно не только для нашего региона, но и для всей страны. Нам здесь предстоит на практике убедиться во всех качествах нового самолёта, прежде чем он начнет поступать в массовую эксплуатацию», — отметил Андрей Егоров, генеральный директор «КрасАвиа». 
В 2024 планируют подписать предварительный договор поставки. В документе определят основные условия сделки, гарантии производителя и сервисной поддержки, подготовку персонала, детальный технический облик самолета, цены.
 
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Автор: Петр Савельев
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