В конце апреля из Красноярска в Турцию можно будет улететь на чартерах SouthWind

Туроператор ANEX Tour расширяет полетную программу и объявил о продаже туров в Анталью (Турция) из Красноярска и еще 15 городов страны.

Улететь можно будет в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Нижнекамск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Уфа, Челябинск. На этом направлении будут работать самолеты авиакомпании SouthWind. При этом туристы туроператора из Красноярска и ряда других городов в этом сезоне будут летать в Турцию только на рейсах этой авиакомпании. Программы на рейсах других перевозчиков пока не планируются.

Полеты стартуют в конце апреля. Путевка на двоих за 6 ночей и «все включено» начинается от 187,8 тысяч рублей.

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