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В аэропорту Красноярск на 38 % вырос пассажиропоток

В аэропорту Красноярск на 38 % вырос пассажиропоток
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Международный аэропорт Красноярск имени Хворостовского подвел итоги работы за февраль. Если сравнивать с февралем 2022, то пассажиропоток вырос на 38%.

#НОВОСТИ
За февраль в аэропорту перевезли 229 247 человек, а в феврале 2022 – 165 595. Но если сравнивать с январем 2023, то трафик упал на 7%. 
Это классическая тенденция, которая наблюдается ежегодно при сравнении февраля с январем», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Количество самолетовылетов в феврале снизилось на 14% по отношению к февралю 2022, а по отношению к январю 2023 — на 8%. В феврале 2023 совершено 1 116 вылетов, в феврале 2022 – 1 300, а в январе 2023 года – 1 215.
 
Грузооборот снизился на 29% в сравнении с 2022. Но если сравнить с январем 2023, то вырос на 34%. Было обработано 1 197 тонн грузов. 
 
Чаще всего из Красноярска в феврале летали в Москву, Новосибирск, Пхукет, Санкт-Петербург, Сочи и Норильск.
 
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Автор: Петр Савельев
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