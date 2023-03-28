Красноярский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание

Такой график перелетов будет действовать до 28 октября.

Международный аэропорт Красноярск перевел рейсы на весенне-летнее расписание: перелеты будут выполняться в таком графике с 27 марта до 28 октября.

В международном секторе появится возможность авиарейсов в Азербайджан, Китай, Монголию и Турцию. В расписании сохранятся и перелеты в Таиланд, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Увеличится и количество рейсов по внутрироссийским направлениям.

В пик сезона возрастет объем перелетов в столицы: например, в Москву будет выполняться до 10 рейсов в день, а в Санкт-Петербург — до четырех. Часть из них возьмет на себя новый перевозчик Smartavia.

Перелеты в Казань и Махачкалу достигнут четырех и двух в неделю соответственно.

Кроме того, из Красноярска можно будет улететь напрямую в Сочи на 27 рейсах в неделю, на Минеральные воды — на 7 рейсах.

Любители Урала смогут отправиться в Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Сургут и Челябинск.

Те, кто предпочитают путешествовать по Сибири, смогут напрямую добраться до Новосибирска, Омска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска, Иркутска, Кызыла, Кемерова и Новокузнецка.

Прямые рейсы по Красноярскому краю будут включать Байкит, Ванавару, Игарку, Северо-Енисейск, Подкаменную Тунгуску, Туруханск, Туру.

Для желающих исследовать Дальний Восток продолжится выполнение рейсов в Благовещенск, Владивосток, Нижнеангарск, Нерюнгри, поселок Талакан, Улан-Удэ, Хабаровск, поселок Чара, Читу, Южно-Сахалинск и Якутск.

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