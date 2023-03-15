NordStar вернется на казанское направление

Зимой 2023 авиакомпания свернула полеты в Казань. Но весной решила вернуться.

Авиакомпания NordStar весной 2023 возобновит прямые рейсы из Красноярска в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Первый полет в столицу Татарстана нордстаровский Boeing-737 совершит 3 мая. Этот рейс будет летать до 25 октября по средам. Позже к нему добавятся перелеты по воскресеньям. В первом случае вылетать будут в 21:05, а во втором — в 20:25.

Вернуться в Красноярск можно будет вылетев из Казани в те же дни в 22:35 и в 21:25 соответственно.

Цена билета в одну сторону начинается от 6 000 рублей, а туда-обратно — от 12 000 рублей (стоимость указана без багажа).

Маршрут «Красноярск — Казань» появился в расписании NordStar’а летом 2022. Однако зимой компания свернула перелеты — как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярск, последний регулярный рейс был совершен 8 января 2023.

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