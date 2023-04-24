Михаил Котюков завел страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, сегодня завел страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассники». Теперь он присутствует во всех разрешенных в стране социальных сетях.

В «Одноклассниках» и «ВКонтакте» он будет рассказывает о своей работе. Комментарии на этих страницах также будут открыты, жители края могут оставлять комментарии и вопросы исполняющему обязанности губернатора.

На прошлой неделе Михаил Котюков завел телеграм-канал . Там уже почти 31 тысяча подписчиков. В соцсети «ВКонтакте» сейчас почти 1000 подписчиков, а в «Одноклассниках» — 165.

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