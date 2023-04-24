Дмитрий Зотин назначен и.о. министра транспорта Красноярского края

Константин Димитров освобожден от должности министра транспорта. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Дмитрий Зотин. До назначения он был заместителем министра.

Такое решение принял Михаил Котюков, врио губернатора.

Также теперь все заместители губернатора края и председателя краевого правительства, а также руководители министерств продолжать работать в статусе исполняющих обязанности до назначения на их должности новых членов правительства края.

Дмитрий Зотин работал коммерческим директором авиакомпании Pegas Fly, а с 2016 был заместителем генерального директора по производству этой авиакомпании. Пост заместителя министра транспорта он занял в ноябре 2018.

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