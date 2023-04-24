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Дмитрий Зотин назначен и.о. министра транспорта Красноярского края

Дмитрий Зотин назначен и.о. министра транспорта Красноярского края
Иллюстрация: Министерство транспорта Красноярского края

Константин Димитров освобожден от должности министра транспорта. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Дмитрий Зотин. До назначения он был заместителем министра.

#НОВОСТИ
Такое решение принял Михаил Котюков, врио губернатора. 
 
Также теперь все заместители губернатора края и председателя краевого правительства, а также руководители министерств продолжать работать в статусе исполняющих обязанности до назначения на их должности новых членов правительства края.
 
Дмитрий Зотин работал коммерческим директором авиакомпании Pegas Fly, а с 2016 был заместителем генерального директора по производству этой авиакомпании. Пост заместителя министра транспорта он занял в ноябре 2018.
 
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Автор: Петр Савельев
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